Coronakonsekvensene: Slik rystet viruset norsk økonomi

11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) coronaviruset for en pandemi. Dagen etter stengte Norge ned.

Regjeringen ba nordmenn holde seg mest mulig hjemme, holde avstand og ha god håndhygiene. Det kom regler for hvor mange gjester man kan ha i private hjem, hvilke bedrifter som kunne holde åpent, og hvordan man kan reise.

Pandemien påvirket hverdagen og økonomien til de fleste, og E24 har samlet de største konsekvensene fra året som gikk.

Permitteringsras

Den mest inngripende økonomiske konsekvensen som har rammet flest det siste året, er permitteringsbølgen som kom som følge av pandemien.

I mars 2020 var arbeidsledigheten på sitt høyeste siden andre verdenskrig.

Den tidligere barsjefen Cecilie Hovde Olsen ble permittert i mars i fjor. Siden har barer og puber vært periodevis stengt og hatt strenge smittevernregler.

– Jeg husker ikke engang hvordan en pub ser ut, sier den tidligere barsjefen.

Olsen hadde allerede planlagt bytte av yrke fordi hun ønsket seg mer jobbsikkerhet, noe coronakrisen forsterket.

– Med alt som har skjedd det siste året, og hvem vet om dette kan skje igjen, så er jeg er litt tilbakeholden med å gå tilbake til utelivsbransjen med tanke på sikkerhet, sier hun.

Kun to uker etter hun ble permittert, startet hun i ny jobb på Menys nettlager, en jobb det var 2.500 søker på. I høst begynte hun også å studere programmering.

– Det føltes riktig å ta livet i en ny retning, forteller hun.

Fremdeles er 190.000 personer helt eller delvis ledige, ifølge NAV.

Uteliv i krise

Serveringsbransjen er en av bransjene hardest rammet av krisen, og har også mottatt nest mest kontantstøtte fra staten - omtrent én milliard kroner, ifølge E24s coronaspesial.

Det har blitt mange dager med skjenkeforbud i 2020, og Oslo hadde flest «hvite dager». Her har det vært ulovlig å skjenke mer enn hver tredje dag det siste året, ifølge kommunen.

Lasse Knudsen er kvalitetstekniker og har jobbet i Ringnes i 50 år, men aldri opplevd noe lignende som det siste året.

– Det er snart ikke mer øl å tømme ut

Vanligvis hjelper han barer med rengjøring og vedlikehold av øltanker. I år har han hjulpet dem å helle ut øl i avløpet.

Varer som ble stående på hyllen grunnet skjenkeforbud – og som ble for gammelt til å selges.

– Hvor mye øl har du helt ut det siste året?

– Det er mange tusen liter øl. Det er så mye at det er en tragedie, sier Knudsen.

Aldri blitt solgte flere boliger

Etter at pandemien kom har styringsrenten blitt satt til null og boligprisene har fortsatt å stige, særlig i Oslo hvor prisene økte med 12 prosent i fjor.

Tennvæsken for det brennhete markedet er blant annet lave renter. I tillegg gir mangel på boliger i markedet oppgang i hovedstaden.

Med et ferskt finansieringsbevis er Tomas Sigerstad og konen blant dem som leter etter leilighet i Oslo.

– Det er ikke det letteste, sier 26-åringen.

På Ensjø i Oslo er det tett mellom blokkene og flere steder er det nye bygg under oppføring. Ut fra prisantydningene kunne paret hatt råd til å kjøpe leilighet her, ifølge Sigerstad. Men budrundene de har fulgt, har drevet prisene langt over prisantydning og det budsjettet deres tillater.

Derfor har de nå utvidet søksområdet til Lillestrøm også. En av grunnene til det er at han tror fremtidens arbeidsliv vil bestå av både hjemmekontor og tradisjonelt kontor.

– Da sitter jeg heller på 70 kvadrat i Lillestrøm, enn 30 i Oslo, sier han.

Det har aldri blitt solgt så mange boliger som i 2020, og økonomer spår at 2021 også vil by på kraftig boligprisoppgang.

Byttet ut tippekupongen med Børsen

Aldri tidligere har så mange nye og unge investorer kjøpt aksjer. I Norge har mange både penger og tid til overs som følge av krisen, og etter et kraftig børsfall i begynnelsen av pandemien, har børsene steget til nye rekordnivåer.

Å eie aksjer har blitt folkesport det siste året.

I april hadde Rene Jespersen byttet fotballtipping med aksjehandling. Det har han fortsatt med det siste året, og sier det så langt har blitt en «lønnsom hobby».

– Jeg har handlet mest aksjer med høy volatilitet. Det er mer spennende, og følger du godt med kan det gi en potensiell god avkastning. Men det har også gjort at jeg har gått på noen tap

Han trekker også frem rederiet PGS som han investerte i, og senere «panikksolgte» med nesten 50 prosent tap. Han har også investert i blant annet Kongsberg Automotive, Nel og Flyr.

– Aksjehandel er blitt en meget tidkrevende hobby. Hadde jeg investert i USA og Asia, ville jeg antagelig ikke fått noe søvn, skriver han.

Trenden illustreres ved at «hvordan-setningen» som ble googlet nest mest i hele 2020, var «Hvordan kjøpe aksjer», kun forbigått av «Hvordan smitter coronaviruset»

Livet på hotellrom

Det har de siste 12 månedene tidvis vært svært strenge innreiserestriksjoner for å komme til Norge, og i januar ble grensen i praksis stengt for alle som ikke er bosatt i Norge.

Det har skapt store utfordringer for næringsliv som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, deriblant verft, entreprenører, oppdretts- og oljebransjen.

Svenske Peter Stark er ansatt i Equinor som sykepleier, og var på vei til Bergen for å reise ut på Oseberg-feltet da det kom nye restriksjoner fra regjeringen som gjorde at han måtte være igjen i Oslo i fem dager for å oppfylle de nye karantenereglene.

– Vi tenkte vi kunne leve med dette. Siden har det bare gått dårligere

Equinor-sykepleieren har jobbet i oljegiganten siden 2007, men etter noen måneder med karanteneopphold på ti dager for å komme til jobben på Oseberg feltsenter i Nordsjøen, kjente Stark på at det var nok.

– Reglene forandrer seg hele tiden, og det er slitsomt å følge med på hva som gjelder til enhver tid. Da jeg måtte i karantene også ved hjemkomst, ga jeg beskjed til sjefen min i Equinor om at jeg ønsket å få permisjon.

Stark så at han kunne være mer til nytte i hjembyen på sykehuset i Skellefteå.

– Istedenfor å sitte på et hotellrom og ikke gjøre noe, er det mer meningsfullt å bidra i lokalsamfunnet mitt.

Totalt hadde Avinors lufthavner en trafikknedgang på 63 prosent sammenlignet med 2019, og på Oslo Lufthavn falt antallet reisende fra 28,6 til 9,0 millioner.

Turistene som forsvant

Reiselivsbransjen hadde hatt sterk vind i seilene i mange år, og så for seg nok et rekordår i fjor. Det satte viruset en stopper for.

Ifølge NHO Reiseliv gikk bransjen glipp av inntekter på 57 milliarder kroner i 2020.

Resepsjonist på Hurtigrutens MS Nordlys, Susanne Mikkelsen, er tilbake på sin første tur etter å ha vært permittert siden oktober. Hun husker godt da pandemien traff.

– Vi var på Antarktis da viruset slo ut, sier Mikkelsen.

Hun skulle egentlig mønstre av i Argentina, men fikk sitte på hjem med skipet over Atlanteren da cruisevirksomheten ble satt på pause, og ble senere permittert.

– Jeg er en av de heldige som ikke har vært permittert så altfor mye, sier resepsjonisten som sier dagene er langt roligere enn normalt.

Syv av ti reiselivsbedrifter har permittert ansatte. Fire av ti har permittert mer enn 75 prosent av de ansatte.

Hurtigruteskipene som har plass til hundrevis av passasjerer, har nå bare noen få gjester på ruten fra Bergen til Kirkenes.

Netteksplosjon

Netthandelen er en av de soleklare vinnerne under pandemien.

Aldri har nordmenn brukt så mye penger på nett som de siste 12 månedene. I 2020 var netthandelen på 35,22 milliarder kroner - en dobling fra året før, ifølge Postnord.

Selskapet Porterbuddy, som leverer pakker på døren samme dag som man bestiller den, gikk fra 10.000 leveringer i måneden før pandemiens utbrudd til over 100.000 leveranser i november 2020, ifølge gründer Henrik Gerner-Mathisen.

– Vi økte ordrevolumet med firegangeren på rundt tre uker

Porterbuddy som tidligere bare leverte på Østlandet, har brukt medvinden under krisen til å ekspandere til Trondheim, Bergen og Stavanger.

– Vi ligger fortsatt på julehandelnivå hver måned, og selv om man sikkert vil merke litt nedgang når krisen er over, så tror vi mye av utviklingen er varig, sier Gerner-Mathisen.

Fikk ikke solgt Equinor-olje

Da verden stoppet opp og grenser ble stengt, dundret oljeprisen Norge er så avhengig av, rett i bakken, godt drevet av en priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia.

Den 22. april kostet et fat med nordsjøolje 15,97 dollar – det laveste siden 2001.

– Vi har folk som har tradet olje i 20 til 30 år og som aldri har sett noe lignende, sier Simon James, leder for råoljehandel i Equinor.

– Vi begynte å bli bekymret for om vi måtte betale kunder for å ta imot oljen

James forteller at man opplevde en kollaps i den normale driften av markedet.

– Noe som vi husker fra den mest intense perioden var da det plutselig gikk to til tre dager uten at vi fikk et eneste bud på en oljelast, sier James.

Kronekaos

En liten åpen økonomi som den norske reagerte sterkt på at grensene stengte.

Etter at avgåtte president Trump kom med innreiseforbud fra Europa, og WHO offisielt definerte coronaviruset for «en pandemi», svekket kronen seg til det laveste nivået mot dollar siden 1985, og kostet 9,88 kroner. En euro kostet for første gang over 11 kroner.

Hedgefondet Nordkinn Asset Management trakk seg på et tidspunkt helt ut av markedet da uroen var på det høyeste i mars, forteller sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i fondet.

– Det var et økonomisk sjokk drevet av en pandemi som vi ikke har sett maken til på hundre år.

Frykten var at markedet skulle forbli dysfunksjonelt i lang tid, men var allerede etter kort tid tilbake i normal gjenge.

Fondet har ikke privatpersoner som kunder, men profesjonelle aktører som pensjonskasser.

– Men også de fikk sine problemer og var kanskje nødt til å gjøre rokeringer. Det endte med at de måtte trekke ut penger, blant annet fra vårt fond. Vi fikk også uttak fra fondet. Det varte heldigvis bare i mars og etter det har kundene kommet tilbake.

Det koker i sparegrisen

2020 ble et år hvor rekordmange kroner ble spart. Hele 256,9 milliarder kroner ble spart av norske husholdninger – noe som er en økning på 102 prosent fra 2019.

I andre kvartal sparte nordmenn mer enn 20 prosent av sin disponible inntekt, ifølge SSB.

Sparecoach Siw Slevigens traff godt da hun lanserte utfordringen #spar100K til sine følgere i begynnelsen av 2020.

– Jeg snakket med en person som skulle spare 130.000 kroner i 2020.

Hun har merket stor pågang fra sine kunder og følgere om sparing i året som gikk.

– I begynnelsen av krisen var ikke folk opptatt av sparing, men etter hvert som pandemien økte i omfang ble folk mye mer opptatt av trygghet.

Hun står bak Instagramkontoen Happy Penger, og har startet Facebook-gruppen med samme navn som har fått mange tusen nye medlemmer som følge av spareutfordringen.

Flere foto: Bjørn Erik Larsen, Karina Lange og privat.

