Norwegian doblet antall passasjerer i juni

Ferske trafikktall viser en kraftig økning for Norwegian sammenlignet med fjoråret.

Den ferske konsernsjefen Geir Karlsen kan registrere en dobling i antall passasjerer sist måned i forhold til i fjor. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

Publisert:

Norwegians drift har lenge vært sterkt rammet av pandemien, men de siste passasjertallene viser endring.

I juni fløy 225.509 passasjerer med selskapet, en ren dobling sammenlignet med samme måned i fjor.

Det viser den månedlige trafikkrapporten som ble lagt frem tirsdag.

Tallene viser også en fyllingsgrad på 55,6 prosent, ned fra 86,1 prosent i fjor. Den totale kapasiteten økte med 182 prosent, mens samlet trafikk økte med 102 prosent.

Påvirket av pandemien

Selskapet skriver imidlertid at det fortsetter å bære preg av lav etterspørsel som følge av pandemien og myndighetspålagte reiserestriksjoner.

De siste 12 månedene har selskapet fraktet 2.151.247 passasjerer, fremgår det - en nedgang på 91 prosent i forhold til året før. Samtidig viser tallene at omsetningen per enhet falt med 42 prosent i perioden, mens gjennomsnittlig distanse per fly økte med 27 prosent sammenlignet med juni i fjor.

– Med den fortsatte og gradvise åpningen av samfunnet øker bestillingene fra uke til uke. For å imøtekomme etterspørselen har vi gjenopptatt flyvninger til flere populære destinasjoner i Europa. Vi fortsetter å tilpasse rutetilbudet i tråd med økende etterspørsel etter reiser nå i sommer, men også for høsten og kommende vinter, sier konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen.

Norwegian hadde 15 fly i drift i juni. Totalt gjennomførte Norwegian 99,9 prosent av de planlagte flygningene i juni, og av disse var punktligheten på 94,1 prosent.

Gjenåpnet base i Danmark

Nylig annonserte Norwegian at det vil gjenåpne basen i København, og i løpet av sommeren vil 200 ansatte være på plass. Dette kommer som følge av lettelser i reiserestriksjoner og økt etterspørsel, ifølge selskapet.

– Det er utrolig hyggelig å kunne ønske 200 kjente og kjære kolleger velkommen tilbake til basen i København. Disse kjenner selskapet og kundene våre svært godt, og jeg vet at de gleder seg til å komme opp i luften og til å møte passasjerene igjen, uttalte konsernsjef Geir Karlsen.