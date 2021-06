Kraftig coronasmell for Tui

Det norske selskapet i reiselivskonsernet Tui har tapt kraftig på pandemien. Omsetningen i fjor falt med nær 60 prosent.

TAPTE PÅ DRIFTEN: Reiselivsselskapet Tui Norge tapte nær to millioner kroner på driften i fjor, en nedgang fra 9,4 millioner i 2019. Vis mer byoutline Martin Rickett / PA Wire

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I desember kunne Tui rapportere om et underskudd på over 32 milliarder kroner på konsernnivå det siste året.

Den norske avdelingens ferske årsregnskap er heller ikke lystig lesning.

Reiselivsselskapet måtte i mars i fjor stenge helt ned, og alle ansatte ble delvis permittert.

Som et resultat av dette tapte selskapet 1,7 millioner kroner på driften i fjor, ned fra et positivt driftsresultat på 9,4 millioner kroner i 2019.

Det tilsvarer en nedgang på rundt 80 prosent.

Skrekktallene er drevet av den pågående pandemien og tilhørende reiserestriksjoner globalt, som har gitt en nedgang i kundevolum på 58 prosent sammenlignet med året før.

Les også Milliardunderskudd for reiselivsgruppen Tui

Kraftig kostnadskutt

Men selskapet unngikk underskudd takket være statlige tilskudd, støtte fra Innovasjon Norge og finansinntekter fra morselskapet.

Totalt mottok Tui Norge rundt 1,16 millioner kroner i kontantstøtte i løpet av fjoråret.

Dette bidro til at selskapet kunne bokføre et overskudd på 6,2 millioner kroner.

– Nordmenn har vært veldig reisesyke lenge

Ellers viser selskapet til at det klarte å «holde kostnadene på et minimumsnivå» gjennom fjoråret.

Eksempelvis falt lønnskostnadene med rundt 10 millioner kroner i forhold til i 2019, og samlet sett falt kostnadene med nær 60 prosent - tilsvarende nedgangen i omsetning.

Tui kan også rapportere om et «unormalt lavt sykefravær på grunn av permitteringer» i perioden.

Nå planlegger reiselivsselskapet en «forsiktig oppstart av reiser» kommende sommer, fremgår det av årsregnskapet.

I forbindelse med at regjeringen valgte å oppheve karanteneplikten for beskyttede fra flere land i starten av juni kunne Tui rapportere om en positiv effekt på feriesalget.

– Vi vet at nordmenn har vært veldig reisesyke lenge, og stadig flere sikrer seg nå en reise til sydligere strøk med oss. Salget av reiser hittil denne uken har steget med 34 prosent sammenlignet med de fire foregående dagene, uttalte kommunikasjonssjef Nora Aspengren til E24.

Aspengren fortalte at veksten i antall bestillinger var stabilt voksende, og at flere barnefamilier nå sikrer seg ferie i utlandet, men at majoriteten er voksne som reiser uten barn.

– De er nok noe mer fleksible og mange regner med å være vaksinert før avreise, sa hun.