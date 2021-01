Arbeidsledigheten stiger etter strengere tiltak

Andelen helt arbeidsledige steg til 4,4 prosent i januar, ifølge tall fra Nav. I samme måned var 2,4 prosent av arbeidsstyrken permitterte.

Totalt 124.000 personer var registrert som helt ledige. Det er 17.000 flere enn måneden før.

Antall permitterte har samtidig gått opp med 5.700 personer siden desember, utgjør til sammen 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 138.800 personer, eller 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

– I løpet av januar har antallet arbeidssøkere økt nok en gang, etter en nedgang i desember. Mye av økningen skyldes naturlige sesongvariasjoner, ettersom mange arbeidskontrakter avsluttes i desember, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressmelding.

– Smitteverntiltakene i starten av januar har også stor betydning, noe som viser seg ved at permitterte utgjør en stor andel av de nyregistrerte arbeidssøkerne, fortsetter han.

Samme måned var det samlet registrert 201.400 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 7,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Et skikkelig hopp

På forhånd ventet en betydelig oppgang i ledigheten fra desember, ifølge DNB Markets. Den gang var andelen helt ledige registrert på 3,8 prosent.

Siden har regjeringen innført flere strenge tiltak for å få kontroll på smitteutviklingen. Det inkluderer å stenge alle kjøpesentre og de fleste butikker i 25 kommuner på Østlandet.

Regjeringen har også innført de strengeste innreisereglene siden 12. mars.

Hvor stor betydning nedstengningen fikk, ser vi først tirsdag når tallene for inneværende uke er klare, understreker Holte i Nav. Årsaken er at dagens tall er hentet ut på morgenen den 26. januar.

– Det var jo et skikkelig hopp i ledigheten fra desember (3,8 prosent) til januar (4,4 prosent). Så påpeker Nav med rette at mye av økningen skyldes sesongvariasjoner, sier sjeføkonom i DNB Markets Kjersti Haugland til E24.

– Det reelle hoppet - forverringen i arbeidsmarkedet - er derfor litt vanskelig å tallfeste, fortsetter hun.

– En stigende tendens

Sjeføkonomen understreker at ledigheten vil bli høyere ved neste måling.

– Forverringen er neppe like stor som dette hoppet antyder. Men at noe av det er reelt må vi regne med. Og at ledigheten kommer til å være høyere ved neste korsvei når den blir målt.

– Vi er inne i en stigende tendens nå utover sesongvariasjonene siden tiltakene har blitt forsterka. Selv om det ikke gjelder hele landet har en ganske stor del av økonomien blitt berørt.

Likevel forventer ikke Haugland at det blir like ille som i vår.

– I mars 2020 steg ledigheten til 10,4 prosent. Det er ikke grunn til å forvente at den historien gjentar seg. Selv om det er kommet en del tiltak og negative nyheter den siste tiden er ikke tiltakene like inngripende som de var i fjor vår.

– På tross av dårlige nyheter om forsinkede vaksiner, mutasjoner og nye restriksjoner, så har vi en vaksineutrulling som vi forventer skal gå sin gang. Til sommeren eller høsten kommer vi nok til å se restriksjoner bli opphevet, som blir grunnlag for en økonomisk rekyl og nedgang i ledigheten.

Størst oppgang innen reiseliv

Antallet helt ledige har gått opp i alle yrkesgrupper fra desember til januar.

Dersom man måler etter antall personer er oppgangen størst innen reiseliv og transport. Her var det 4.100 flere ledige enn i desember.

Butikk- og salgsarbeid følger etter på listen, med 3.800 flere helt ledige. Bak kommer serviceyrker og annet arbeid, med 2.200 flere ledige.

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 13,5 prosent, og lavest innen undervisning med 1,1 prosent, skriver Nav.

Flere yngre ledige

Andelen helt ledige har også steget i alle aldersgrupper, men oppgangen er størst blant dem under 30 år.

Høyest var ledigheten blant dem mellom 20 og 24 år med 6,3 prosent, og lavest blant dem under 19 år med 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig har antallet delvis ledige gått ned i alle aldersgrupper. Her er nedgangen størst blant dem under 30.

