Danske Bank hever boliglånsrenten

Det melder banken onsdag morgen.

I takt med utviklingen i markedet øker Danske Bank renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, skriver banken i en pressemelding.

Danske Bank føyer seg dermed inn i rekken av banker som har satt opp renten etter at Norges Bank valgte å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,0 prosent torsdag i forrige uke.

Banken vil etter endringene fortsatt være konkurransedyktig, skriver banken videre i pressemeldingen. Videre blir Boliglån Ung AKA med nominell rente på 4,99 prosent være bankens beste rente, heter det.

– Med dagens rentejustering tilpasser vi oss endringen i styringsrenten og markedsituasjonen, sier Marthine Bodd Five, leder for personmarked i Danske Bank Norge.

Nye listepriser for utlån gjelder fra og med 23. august. Eksisterende kunder vil bli varslet om endringen i løpet av de nærmeste dagene og disse vil gjelde fra 24. oktober.

– Styringsrenten videre opp

Norges Bank varslet på mellommøtet i forrige uke at neste renteheving antakeligvis kommer allerede i september.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding i forbindelse med rentehevingen.

Bakgrunnen for rentehevingene fra Norges Bank er at inflasjonen (prisveksten) er langt over sentralbankens mål om 2 prosent.