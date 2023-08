Vil kneble bankfesten med skatt og innskuddsgrep

Bankene håver inn på differansen mellom innskudd- og boliglånsrenten din. SV lar seg inspirere av Italia, og vil begrense bankenes rentefest.

FÅTT NOK AV RENTEFESTEN: Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, fotografert under et intervju i juni 2022.

Kortversjonen SV vil begrense bankenes profitt ved å foreslå tiltak inspirert av lignende grep i Italia: Tvinge bankene til å øke innskuddsrenten i takt med boliglånsrenten og øke finansskatten på overskudd.

Siden Norges Bank startet med å heve styringsrenten i september 2021 har boliglånsrenten økt mer enn innskuddsrenten. Dette kalles rentedifferanse.

Bankene tjener 16,2 milliarder kroner mer enn om begge rentene hadde økt like mye.

Dette er sett som urettferdig av SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, som mener at forbrukernes rettigheter må styrkes. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av E24s journalister Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Når bankene øker boliglånsrenten, skal innskudd økes tilsvarende, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski til E24.

Siden Norges Bank begynte å sette opp styringsrenten i september 2021 har boliglånsrenten økt mer enn innskuddsrenten.

Det kalles rentedifferanse. Inntekten du får (renten) ved å ha penger i banken øker mindre enn kostnadene du må betale for boliglånet ditt.

I slutten av juni sa Sindre Noss, markedssjef i Renteradar at bankene har lempet rundt 90 prosent av renteøkningen fra sentralbanken over på lånekundene. Mens de som har sparepenger i banken bare har fått 60 prosent av rentehevingen.

Les på E24+ Bankene håver inn, norske sparere «går glipp av» 16,2 mrd. i renteinntekter

Bankene tjener 16,2 milliarder kroner mer på nordmenns sparepenger, enn de ville gjort hvis de to rentene vokste like fort, viser en gjennomgang gjort etter rentemøtet i juni.

– Bankene driver en tjeneste i samfunnet med å gi kreditt, men de skal ikke tjene mer jo høyere renten fra Norges bank blir. Her må forbrukernes rettigheter styrkes, sier Kaski.

Nå vil SV fremme to forslag for å kneble bankenes profitt:

Bankene skal pålegges å heve innskuddsrenten tilsvarende boliglånsrenten.

SV vil øke finansskatten på overskudd.

Italiensk skattegrep

Det har blusset opp en debatt rundt bankenes rentedifferanse og profitt etter at den italienske statsministeren, Giorgia Meloni strammet grepet i starten av august.

Italias nye skatt er en engangsskatt på 40 prosent av bankenes fortjeneste fra høyere renter. Skatten vil bli begrenset til 0,1 prosent av bankenes eiendeler og skal kun gjelde i 2023.

– I lys av diskusjonen som er plukket opp med ekstraskatt i Italia mener vi at det heller burde gjøres noe med reguleringen av bankene så vi får varige løsninger til det beste for forbrukeren, sier SVs finanspolitiske talsperson.

– Er ikke det for inngripende?

– Det mener jeg det ikke er, og det er regulering som er svaret. Sånn som det er i dag så er det en stor utfordring for forbrukerne, sier hun.

Vil jekke opp finansskatten

Finansskatten er innført for å kompensere for at det ikke er moms på finansielle tjenester. Den inneholder to komponenter: Finansskatt på lønn, og på overskudd. De gir omtrent like store inntekter hver til staten.

Finansdepartementet anslår at moms på finansielle tjenester ville gitt 5,3 milliarder kroner mer i inntekter til staten enn finansskatten.

– Finansskaten er for lav i dag sammenlignet med når vi innførte den. Det er ikke moms på finansielle tjenester. Her er det en mulighet til å øke finansskatten på overskudd, sier Kaski.

Skattegrepet kan bli aktuelt under høstens budsjettforhandlinger.

Finansministeren viser til nettside

Finansministere i Sverige og Storbritannia har ringt rundt til bankene for å be dem heve innskuddsrenten mer. Under en debatt i Arendalsuka, arrangert av DN, sier Vedum at han ikke har noen planer om å gjøre noe tilsvarende.

– Det vi har er finansportalen.no som er statlig finansiert. Du kan legge inn dine tall og dine lånebetingelser, også kan du ringe til banken din. At jeg skal ringe rundt til ulike banksjefer er sånt man gjør for å få oppslag, men ikke for å endre verden, sier han.

Under partilederdebatten hos NRK sier Statsminister Jonas Gahr Støre at han ikke har noen planer om å regulere bankene.

– Hvis de føler at en bank setter for høye renter, så må de vurdere om det er et bedre alternativ, sier han.