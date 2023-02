Boligprisene i Norge steg 3 prosent i januar

Nye tall fra Eiendom Norge viser boligprisutviklingen i januar.

Boligprisene i Norge steg 3 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

De siste 12 månedene har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent.

– Boligprisene steg i januar som normalt for måneden, også kjent som januareffekten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

I januar ble det solgt 6.887 boliger i Norge, noe som er 27,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

– Det ble solgte mange boliger i januar, og det spesielt sammenlignet med januar i 2022. Salgsvolumet i år er på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

I Oslo steg prisene med 2,8 prosent, sesongjustert er tallet 0,2 prosent.

I desember falt boligprisene 0,9 prosent. Totalt for 2022 steg boligprisene 1,5 prosent.

I 2022 nådde boligprisene toppen i august og frem til desember begynte rentehevingene å bite fra seg og boligprisene snudde nedover.

Prisfallet i den perioden er det største i bruktboligmarkedet siden finanskrisen.

– På tross av at rentekostnadene blir ikke noe fritt fall i boligmarkedet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Haugland mener risikoen for at prisene skal falle igjen stadig blir mindre.

– Det var en sterke utvikling i boligprisene i januar enn vi hadde trodd når vi la frem prognosene. Vi trodde på et sesongjustert fall på én prosent. Fasiten her ble en flat utvikling, sier hun.

Friskmelder

I EIE eiendomsmegling gikk de langt å friskmelde boligmarkedet, før dagens ferske boligtall.

– Våre tall tyder på at det blir en boligprisvekst i januar, og at den blir noe sterkere i Oslo enn i landet for øvrig, sa Hedda K. Ulvness, som er administrerende direktør i EIE eiendomsmegling, til E24 torsdag.

Januar er vanligvis den måneden i året med høyest nominell boligprisvekst. Ulvness tror januareffekten, et godt arbeidsmarked og lettelser i lånereglene gjør at fasiten for januar viser boligprisvekst – både i nominelle og sesongjusterte priser.

Bunn i april

DNB Markets tror derimot at skal ta flere år til før prisene er tilbake til nivåene fra toppunktet i august 2022.

Storbanken tror boligprisene vil falle 2,6 prosent i år og at bunnen er nådd i april. Deretter vil boligprisene stige seigt og moderat.

– Det er klart det er kjipt for noen. Vi tror det vil ta tid å komme tilbake til de nivåene, sier seniorøkonom Oddmund Berg til E24.