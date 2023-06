Svak krone holder prisveksten oppe

Den norske kronen er på historisk svake nivåer mot viktige utenlandske valutaer, og gjør importerte varer dyrere. – Kronesvekkelsen utsetter inflasjonsnedgangen, ifølge sjeføkonom.

Mat, møbler og restaurantbesøk er blant tingene nordmenn må betale en god del mer for nå. Her fra handlegaten Karl Johan i Oslo sentrum.

Sterk prisvekst og svak krone preger norsk økonomi.

Prisveksten her til lands har dempet seg noe de siste månedene. Inflasjon på 6,4 prosent på årsbasis i april er likevel langt over Norges Banks mål om inflasjon stabilt rundt to prosent.

Samtidig har en allerede svak krone blitt enda svakere i 2023.

Euroen bikket over 12 kroner i slutten av mai, og har holdt seg nesten like dyr siden da. Dollaren koster fremdeles rundt 11 kroner, etter å ha bikket den grensen litt tidligere i mai.

– Kronesvekkelsen utsetter nå inflasjonsnedgangen, om man setter det litt på spissen. Hvis kronen holder seg så svak som nå vil det gå et halvt til et år før vi får en betydelig nedgang i den importerte inflasjonen, sier Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, til E24.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen er blant annet spent på importprisene, matprisene og prisene på flybilletter i forkant av inflasjonstallene som kommer fra SSB på fredag.

– Vi blir hengende etter

Fredag kommer fasiten på hvordan prisene i Norge utviklet seg i mai, når Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem nye inflasjonstall. Økonomene venter at de skal vise et ganske likt bilde som i april.

Inflasjonen ventes å dempe seg svakt til 6,3 prosent i mai, ifølge estimater Bloomberg har hentet inn. Kjerneinflasjonen, som ser på prisveksten utenom energivarer og avgiftsendringer, er også ventet å komme inn på 6,3 prosent. Det er samme nivå som i april.

Prisveksten i Norge har dempet seg litt siden januar, men den nedadgående trenden har vært tydeligere andre steder i verden.

Prisveksten holdes absolutt oppe av den svake kronen, mener Martinsen i Swedbank.

– Vi blir hengende etter våre handelspartnere. Det gjør at Norges Bank har et litt særegent press på seg til å fortsette rentehevingene, sier sjeføkonomen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttalte etter forrige renteheving at det kan bli nødvendig med høyere rente enn Norges Bank tidligere hadde sett for seg dersom kronen holder seg svakere enn de har lagt til grunn.

Martinsen understreker samtidig at den ytterligere kronesvekkelsen som har skjedd i 2023 nok ikke gjør seg gjeldende for prisveksten ennå, fordi det tar noe tid før kronebevegelsene gir utslag i inflasjonstallene.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, stemmer i dette. Han mener den svake kronekursen først og fremst vil bidra til å holde inflasjonen oppe fremover.

– Den høye inflasjonen nå er først og fremst drevet av høy prisvekst internasjonalt. Det vi har sett hittil er kanskje litt tidlig med tanke på kronekursen, men fra i sommer og utover høsten gjør det seg gjeldende, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Kronen taper seg mot nesten alle

Det siste året har den norske kronen svekket seg mot valutaene til alle Norges viktige handelspartnere.

Ekspertene har trukket frem faktorer som uro i finansmarkedene, høyere renter i utlandet, lavere olje- og gasspriser og Norges Banks kronesalg Norges Banks kronesalgNorges Banks kronesalg skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet. Isolert sett blir det gjerne fremhevet at lavere kronesalg taler for en sterkere krone. som bidragsytere. Samtidig har økonomene påpekt at det er krevende å forklare hvorfor kronen har svekket seg så mye som den har gjort.

Utviklingen har vært særlig svak mot euroen, men den norske valutaen har generelt prestert dårlig mot nesten alle relevante utenlandske valutaer.

Så mye har kronen svekket seg mot viktige utenlandske valutaer fra mai 2022 til mai 2023, den samme perioden som det kommer inflasjonstall for på fredag:

Den amerikanske dollaren har gått fra å koste 9,59 kroner til å koste 10,78 kroner. Den har styrket seg 12,4 prosent mot kronen.

Euroen har gått fra å koste 10,14 kroner til å koste 11,72 kroner. Den har styrket seg 15,6 prosent mot kronen.

Det britiske pundet har gått fra å koste 11,93 kroner til å koste 13,46 kroner. Den har styrket seg 12,8 prosent mot kronen.

Kinesisk yuan har gått fra å koste 143,3 kroner per 100 yuan, til å koste 154,3 kroner. Den har styrket seg 7,7 prosent mot kronen.

Den svenske kronen har gått fra å koste 96,6 kroner per 100 svenske kroner, til å koste 103,2 kroner. Den har styrket seg 6,8 prosent mot kronen.

Den danske kronen har gått fra å koste 136,3 kroner per 100 danske kroner, til å koste 157,4 kroner. Den har styrket seg 15,5 prosent mot kronen.

Alle kursene er gjennomsnittlige kurser for måneden basert på tall fra Norges Bank.

Den importveide kursindeksen til Norges Bank (I-44), som er vekt i forhold til hvilke land Norge handler mest med, har steget med 11,18 prosent i perioden. Euroen er klart tyngst vektet i indeks.

Rammer importen

Kronen og svakere kronekursen påvirker prisveksten her hjemme på flere ulike måter.

Den mest direkte konsekvensen er at forbruksvarene vi importerer blir dyrere, da det må flere kroner til for å handle ting i utenlandsk valuta. Prisveksten på importerte varer lå på 7,9 prosent i april, viser SSBs tall. Trenden har vært oppadgående.

Samtidig kan kronekursen også påvirke norskproduserte produkter. Råvarer og andre innsatsfaktorer som kjøpes inn fra utlandet koster også mer, og presser opp prisene.

Indirekte kan også gode tider for eksportbedrifter på grunn av svak krone bidra til inflasjonspresset, påpeker Hov i Handelsbanken. Økt lønnsomhet kan gi krav om høyere lønn i sektoren, som igjen kan forplante seg videre til resten av norsk arbeidsliv, påpeker sjeføkonomen.

Allerede ved forrige korsvei pekte også SSB på kronekursen som en av faktorer som holder prisveksten oppe.

– De norske varene blir også påvirket av internasjonale prisimpulser, men de importerte varene er mer direkte eksponert mot internasjonale forhold og kronekursen, sa seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB da april-tallene kom.