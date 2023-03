Boligtopper spår «eksplosjon» i boligprisene i Oslo

Boligprisene skal ned på kort sikt, før de skal kraftig opp igjen, ifølge en fersk analyse. I Oslo kan prisene eksplodere, spår utbyggertopp og meglertopp.

PRISEKSPLOSJON: Selv om prisene på bolig skal ned på kort sikt på Grefsen i Oslo, så skal det bli dyrt å bo her om ingenting skjer, spår boligtopper.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det røyner på i privatøkonomien, og nå skal dette forplante seg til boligprisene. I alle fall på kort sikt.

Det tror analysebyrået Samfunnsøkonomisk Analyse (Søa), som spår at boligprisene på landsbasis skal ned 2,3 prosent i 2023, og skal ligge så godt som flatt i 2024.

Deretter skal prisene kraftig opp, og Søa spår bred vekst i hele landet, mens det i Oslo vil være kraftigere enn i resten av landet.

– Oslo får først en større nedtur. I Oslo er det dyrt og folk har mye gjeld, dermed merker man rentene bedre, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Søa.

De tror i sin analyse at inflasjonen er på vei ned, og at renten dermed vil følge etter. De har lagt til grunn at Norges Bank ikke vil sette opp renten, men tar høyde for noen ytterligere rentehevinger.

Sentralbanken har signalisert at det kan bli både ett og to rentehevinger innen sommeren. De fleste økonomer venter ny renteheving i mai.

Om prognosene stemmer, vil norske husholdningers boliglånsrente toppe ut på 4,8 prosent i år, før den synker.

Eksplosjon i Oslo

På tross av at fallet blir sterkest i hovedstaden, lander analysen på at det fort vil snu, og snu bratt i Oslo.

I 2025 tror Søa at byen vil ha en boligprisvekst på fem prosent, mens de tror den vil stige til hele syv prosent i 2026.

Hovedårsaken er at det bygges for få boliger.

Nå tror direktøren i en av landets største utbyggere, Sverre Molvik i Selvaag Bolig, at det kan bli fullstendig bonanza i boligprisene i Oslo, om man ikke skrur opp tempoet.

Direktør i Selvaag, Sverre Molvik.

– Hvis dette fortsetter, blir det en eksplosjon. Da blir det veldig dyrt å bo der. Det blir det samme som om man skulle strupe produksjonen av olje til halvparten av det man produserer nå, sier Molvik.

Han forteller til E24 at Selvaag nå ser at boligprisene forplanter seg til omkringliggende kommuner utenfor Oslo, som Ski og Ås.

– Kaken av boliger er bitte liten, og de som vil ha kaken er veldig mange. Da blir det dyrt, og sånn er det bare, sier han.

Han mener det er for lite regulering på boligbyggingen i hovedstaden. En effekt er at man igjennom 2022 totalt så en prisvekst i Oslo, selv om man jevnt hevet styringsrenten.

– Vanligvis, når man hever renten sånn som nå, så ville prisene falt, sier han.

LEDER: Carl O. Geving er sjef i Eiendomsmeglerforbundet.

Kan utelukke større grupper i samfunnet

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, deler bekymringen. Han tror ikke det er mange år til man har for få boliger i hovedstaden.

– Etter alle solemerker blir det for få boliger i Oslo i nær fremtid, i alle fall i løpet av 2025, sier Geving.

Salget av nybolig har falt 60 prosent på landsbasis det siste året, og 70 over prosent i Oslo, ifølge Søas rapport. Rapporten peker på at også økte importkostnadene fører til at det blir stadig dyrere å bygge nyboliger.

Om byggingen av nyboliger i Oslo ikke tar seg opp, kan det bli boligmarkedet utelukke stadig større grupper i samfunnet, tror Geving.

– Det kommer til å bli tilbudsunderskudd. Arbeidsinnvandringen er oppe igjen etter pandemien, selv om den ikke like stor, sier han.

Han tror eierraten vil fortsette og falle.

– Vil «vanlige folk» fortsatt kunne bo i byen?

– Det burde være sånn, men det blir vanskeligere hvis man ikke klarer å balansere tilbud og etterspørsel, sier Geving.