I over ti år er det blitt snakket om. Nå skal pengespill-sider rettet mot Norge blokkeres.

Etter at to ulike regjeringer har vurdert tiltaket, går nå kulturministeren «all in». Fra nyttår kan nettsider til utenlandske spillselskaper bli blokkerte. Motstanderne mener det ikke vil ha noen effekt.

Denne nettsiden fra det svenske spillselskapet Betsson er blant sidene som kan bli blokkerte av norske myndigheter.

De siste årene har en rekke ulike tiltak blitt innført for å svekke posisjonen til utenlandske spillselskaper i Norge, som forbud mot TV-reklame og formidling av pengebeløp.

Nå går regjeringen ett skritt lenger for å verne posisjonen til Norsk Tipping.

Nettsider til utenlandske spillselskaper som retter seg mot det norske markedet skal blokkeres.

På fagspråket kalles det DNS-blokkering (se faktaboks).

– DNS-blokkering vil sammen med de andre tiltakene gjøre det enda vanskeligere for utenlandske selskaper å operere i Norge, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Forslaget vil bli lagt frem for Stortinget til høsten, og kommer trolig til å gjelde fra 1. januar 2024.

Det vil gi Lotteritilsynet myndighet til å pålegge norske internettilbydere å blokkere nettsider til spillselskaper.

Slik fungerer DNS-blokkering DNS betyr «Domain Name System». Det er et system som kobler domenenavn (f.eks. unibet.com) sammen med IP-adressen til en tjener på internett.

En «tjener» er en datamaskin som tilbyr ulike nettverkstjenester – som lagring, utskrift, databaser, e-post og nettsider – til dataprogram i nettverket.

DNS-blokkering innebærer at en internettilbyder (som f.eks. Telia og NextGenTel) fjerner koblingen mellom en bestemt DNS-adresse og en IP-adresse. Tilgangen til siden blir dermed brutt. Men det er mulig å omgå blokkeringen.

Også IP-adresser kan blokkeres. Dette er mer komplisert, men det er også vanskeligere å omgå en slik blokkering Vis mer

Vinden har snudd for utenlandske selskaper

Avgjørelsen om å innføre DNS-blokkering viser hvordan den politiske vinden har snudd i spørsmålet om det norske spillmonopolet.

En stund så det ut til at Norge ville følge etter Danmark og Sverige og innføre en lisensmodell og myke opp monopolet. I dag er det bare Frp som ivrer for en slik modell.

– Vi er meget skeptiske til DNS-blokkering, skriver Silje Hjemdal, Frps medlem i familie- og kulturkomiteen, i en SMS.

Motstanderne har beskrevet det som sensur. Det har også vært bekymringer knyttet til personvernet. I tillegg har det vært skepsis rundt teknologien.

Høyre kommer også til å stemme imot forslaget, selv om det nærmest er en blåkopi av forslaget som Solberg-regjeringen la frem i 2021.

– Blokkering er lite effektiv, fordi den lett kan omgås ved hjelp av relativt ukompliserte metoder, mener Høyre-representanten Turid Kristensen.

Som stortingsrepresentant la Anette Trettebergstuen (Ap) frem forslag om DNS-blokkering. Fem år senere blir det endelig lagt frem for Stortinget, med kulturminister Trettebergstuen som avsender.

Norge har tradisjonelt vært svært forsiktige med å ta i bruk slik blokkering. Med unntak av nettsider med overgrepsbilder, og enkelte fildelingstjenester, er det ikke blitt benyttet tidligere.

– Når det gjelder personvernet, har vi lyttet til Datatilsynet. Forslaget er nå i tråd med innspillene fra dem, understreker Trettebergstuen.

Men det har hatt en trang fødsel. Tiltaket ble opprinnelige foreslått i 2018 av Trettebergstuen og resten av Ap, sammen med Sp, SV og KrF.

Det ble liggende hos regjeringen Solberg i tre år, til tidligere kulturminister Abid Raja (V) la det frem kort tid før valget i 2021. Trettebergstuen følger dermed opp sitt eget forslag fra Stortinget – nå som kulturminister.

Sterke reaksjoner fra to grupper

Da forslaget høsten 2021 var ute på høring, var høringssvarene stort sett positive – med to klare unntak: Reaksjonene fra spillselskapene og spillerne var kraftige.

– Forslaget fremstår som en form for moralisering og stigmatisering, skrev Norsk Pokerforbund i sitt svar.

Men norske myndigheter kommer ikke til å blokkere all verdens nettsider som tilbyr pengespill. De som vil bli rammet, er de som retter deler av sin markedsføring direkte mot norske kunder.

Ett viktig kriterium vil være om selskapet har nettsider på norsk.

Selskaper i «faresonen» er blant andre Unibet, Betsson og Come On. Noen av disse selskapene har allerede fjernet norskspråklige sider, men Unibets morselskap Kindred Group har likevel gått hardt ut mot blokkeringen.

– Forslaget om DNS-blokkering følger et ensrettet spor hvor man de siste ti årene har innført stadig mer inngripende beskyttelsestiltak for å verne om det norske spillmonopolet, skrev selskapet i høringssvaret.

Forberedt på at saken kan havne i retten

Opp gjennom årene har det vært en rekke rettssaker hvor det norske spillmonopolet er blitt utfordret. Ingen av disse har ført frem.

Det er ikke utenkelig at også DNS-blokkeringen kan havne i retten. I høringssvaret fra det svenske selskapet Betsson – forfattet av advokatfirmaet Schjødt AS – ble det hevdet at DNS-blokkering ikke er forenlig med EØS-avtalen.

«Det innebærer en type offentlig myndighetsutøvelse som bidrar til å begrense borgernes tilgang til informasjon på internett», hevdet selskapet.

– Ethvert tiltak mot disse selskapene er blitt møtt med motstand, så jeg antar at det vil bli reaksjonen denne gangen også, sier Trettebergstuen.

– Men vi kommer ikke til å gi oss. Det vi har gjort på dette området, viser at det nytter.