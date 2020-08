Mangemillionærer på flyttefot til liten nordlandskommune

Flere kapitalsterke nordmenn har funnet, eller er i ferd med, å finne seg bolig i «Norges svar på Monaco» - der formuesskatten snart blir lavere enn ellers i landet.

I 2018 skattet Einar Sissener, Benn Eidissen og Kristian Adolfsen av ligningsformuer på over én milliard kroner til sammen. Nå trekkes de mot Bø i Vesterålen, der formuesskatten er lavere fra nyttår. Vis mer Foto: Jan Roaldset, SB / Ole M. Wold, NTB Scanpix / Frode Hansen, VG. Montasje: E24

Publisert: Oppdatert: 30. august 2020 18:07 , Publisert: 30. august 2020 17:00

Blant dem som har meldt flytting er Einar Sissener.

– Det er i nord det skjer. De har ressursene, de har fisken, fantastisk natur med hav og fjell. Nordlys og midnattssol – og veldig mange hyggelige mennesker, sier han til E24.

Sissener har bodd i Sandefjord i Vestfold og slått seg opp på næringseiendom der i 40 år. Nå melder han flytting til Nordland, av én enkel grunn:

Formuesskatten i Bø kommune blir nemlig kuttet fra 1. januar 2021.

– Hvis vi lykkes og noen i ettertid sier at vi er Norges svar på Monaco, så lever jeg godt med det, uttalte ordfører Sture Pedersen (H) da E24 omtalte det radikale skattegrepet før jul i fjor.

Slik kutter Bø formuesskatten I dag er formuesskatten på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra.

0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Den sistnevnte delen kan reduseres av den enkelte kommune. Fra 2021 skjer det i Bø.

Bø kutter den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. Vis mer vg-expand-down

Einar Sissener har vendt snuta fra Sandefjord til Bø i Nordland. Eiendomsinvestoren er verken sist eller minst blant de nye innbyggerne i Vesterålens skatteparadis. Vis mer Jan Roaldset / Sandefjord Blad

Tar med seg selskaper på flyttelasset

Sissener understreker at han pendler en del mellom Bø og Sandefjord etter flyttingen, siden virksomheten i hvalfangerbyen fortsetter som før.

– Men jeg har allerede begynt på et prosjekt og flytter et par selskaper opp dit nå. Hva det er får du ikke vite ennå, røper finansmannen.

Skatteligningen til Sissener for 2018 viser at han hadde en formue på 402 millioner kroner. Det året betalte han skatt på nesten 4,4 millioner kroner.

Det var Finansavisen som omtalte Sisseners flytting først.

Bø-ordfører Sture Pedersen har en god tone med flere finanstopper. En senket formuesskatt fra 2021 skal trekke kapitalsterke til Bø først, så nye innbyggere med nye jobber. Vis mer Marius Birkeland

Ordfører Sture Pedersen har tidligere omtalt skattekuttet som en del av strategien for å få opp aktiviteten og inntektene i nordlandskommunen.

– Vi har fått den gevinsten som jeg håpet på – at noen flytter til Bø. Vi gjør dette for å skape nye arbeidsplasser, sier han nå til E24.

Partiet hans har rent flertall i kommunestyret. Fordi det praktisk talt ikke finnes andre offentlige arbeidsplasser i Bø enn de kommunale, mener Pedersen de må tiltrekke seg nye næringsaktører – som monner.

– Klarer vi å skape 100 nye arbeidsplasser eller får 100 nye som flytter til vår kommune, er vi i pluss. Uansett er det sånn at jo mer private inntekter vi klarer å få inn, jo bedre tjenester kan jeg gi offentlig, sier han.

Benn Eidissen har mange jern i ilden via Eidissen Consult. Her er han avbildet i forbindelse med oppstarten av Team Eidissen/BN Bank juni 2020. Vis mer Ole Martin Wold / NTB Scanpix

Tar en Thon

Nordlending og mangemillionær Benn Eidissen er en av de som har landet på hvor i Bø han vil bo. Det ble en tomt og hus ved sjøen for til sammen åtte millioner kroner, skriver Vol.no.

Til E24 sier han følgende om valget.

– På samme måte som Olav Thon bodde i Oslo, skattet han fortsatt til hjemkommunen og reddet den kommunens økonomi. På samme måte vil jeg gjøre det med Bø.

Eidissen har tjent noen hundretalls millioner kroner på private barnehager og sykehjem. Med det kommende skattekuttet kan det bli hyggelige besparelser for ham – og høyere inntekter til kommunekassen i Bø neste år.

– Jeg er sikker på at dette svarer seg for kommunen. Det skal ikke være mange som kommer for at det havner i pluss, sier Eidissen.

I ligningsåret 2018 hadde han hadde en registrert formue på 330 millioner kroner, ifølge skattelistene. Eidissen fortsetter også å bo i Bodø, men vil pendle mellom kommunene i Nordland.

Sjøutsikt og lokal satsing

En god venn av både ordføreren og Eidissen er milliardær Kristian Adolfsen.

Han har bygd opp betydelig virksomhet i utlandet sammen med sin bror Roger. Selskapene som tilhører Adolfsen Group har rundt 23.000 ansatte i barnehager, sykehjem og Norlandia-selskaper, for å nevne noe.

Finansmannen fra Andenes bor i Oslo, men vender nå blikket nordover.

– Vi satser mye på kontinentet, men kommer til å gjøre litt av det i Bø også, sier Adolfsen til E24.

– Vil du flytte dit for å leve og bo der også?

– Ja, det er planen. Jeg er jo fra Vesterålen og kjenner mange i regionen. Men jeg vil selvsagt pendle en god del til Oslo hvor vi har hovedkontor for vårt system. Jeg ser etter en plass med sjøutsikt, slik Benn har fått seg. Jeg er glad i havet og kikker på tomter og ferdige hus.

Foreldrene og mye annen familie bor i Vesterålen fra før. Fremover kommer nok noen av vennene til Adolfsen også til å gjøre det samme.

– Det betyr noe det Bø har gjort. Flere ser etter hus og tomter nå. Det blir sikkert trivelig med mange kjente der, sier han.

Kristian Adolfsen står bak suksesselskaper innen alt fra hoteller til asylmottak. Nå er han på jakt etter sjønær tomt og hus i Vesterålen, men det blir nok også noe ny næring. Vis mer Frode Hansen /VG

Den norske formuesskatten Formuesskatt er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue.

Skatten gjelder personlige skattytere og visse typer upersonlige skattytere, altså selskaper. Aksjeselskaper er dog unntatt formuesskatt.

Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

For skatteåret 2020 betales 0,7 prosent i skatt til kommunen og 0,15 prosent til staten av formue som overstiger 1,5 millioner kroner.

I motsetning til skatter på inntekt (hva du tjener) er formuesskatt en skatt på kapitalbeholdning (hva du eier).

Andre skatter på kapitalbeholdning er eiendomsskatt og arveavgift. Kilder: Skatteetaten og Store Norske Leksikon Vis mer vg-expand-down

Lei av norsk skattepolitikk

Samtlige av de flytteklare finansmennene E24 snakker med slår et slag for å gjøre noe fundamentalt med formuesskatten i Norge.

– Formuesskatt på arbeidende kapital er helt idiotisk og svært konkurransevridende til fordel for utenlandske eiere, mener Adolfsen.

Ligningstallene viser at hans ligningsformue var på drøye 278 millioner kroner i 2018. Mye av pengene kommer fra – og går til – næringsvirksomhet, ifølge ham.

– Vi prøver å bygge videre og skape nye arbeidsplasser, det har vi gjort gjennom 30 år. Arbeidende og privat kapital bør skilles. Kapital i firmaet som du ikke bruker privat, det burde ikke bli trippelbeskattet, mener Adolfsen.

Om noen måneder starter det som kan bli en bugnende skatteinngang til Bø i Vesterålen. Siden kommunen offentliggjorde sitt kutt i formueskatten fra 2021 har flere pengesterke kjøpt seg eiendom der. Vis mer

Ifølge ordføreren er det flere formuede nordmenn som snuser på flytting til Bø. Pedersen tror skattekuttet lønner seg allerede før lettelsen har blitt en realitet.

– Samtlige av dem jeg har hatt kontakt med sier det samme – det de sparer i formuesskatt, skal de som minimum investere i nye arbeidsplasser her, og helt sikkert mer, sier ordføreren.

På tirsdag skal Pedersen i middag med en som er «forholdsvis kapitalsterk».

