Familieminister Røse: Gi tillit til mer hjemme-jobbing

ULLERN (VG) Arbeidsgivere må gi ansatte tillit til å jobbe mer på hjemmekontor, oppfordrer familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF). Tvillingforeldrene Lene og Andreas lever i en herlig miks av hjemlig kaos og arbeidsplasser i kjelleren.

SMÅ SJEFER: Tvillingene Lieben og Nicholas (2) tar fort styringen mens mamma Lene Kollen Evenmo (34) snakker om hjemmekontorets fordeler med barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (27). Vis mer Line Møller, VG

Publisert: Publisert: 13. juni 2020 18:19

– Tidligere har kanskje ikke arbeidsgiverne hatt full tillit til at folk kan håndtere hjemmekontor på en god måte. Men gjennom den siste perioden har mange sett at hjemmekontor kan være en fullverdig og god arbeidsplass som i tillegg er gunstig for manges fleksibilitet og familieliv, sier barne- og familieminister Røse til VG.

Hun er spesielt imponert over Telenor og flere store norske selskaper som gjør hjemmekontor-jobbingen mer permanent etter coronaen.

KONTOR-KAOS: Andreas K. Fjeld prøver å føre en samtale med familieminister Ida Lindtveit Røse på hjemmekontoret, som også delvis er soverom for tvillingene Nicholas og Lieben (med ryggen til). Vis mer Line Møller, VG

Hun er hjemme hos familien Fjeld Evenmo på Ullern i Oslo en hektisk ettermiddag etter barnehagetid. Tvillingbrødrene Nicholas og Lieben (1 år 10 md.) er høyt og lavt. Den ene trykker løs på det fristende tastaturet på pappas hjemmekontor. Den andre tråkker barbeint oppi regnvannet som har samlet seg i plastlekene på terrassen.

Men mamma Lene Kollen Evenmo (34) som jobber som lederassistent for to av direktørene i Telenor, hyller hjemmekontoret.

HJEMME HOS: Tvillingene Lieben og Nicholas stilte eksemplarisk opp til det obligatoriske gruppebildet da statsråd Ida Lindtveit Røse (til venstre) var på besøk hos Lene Kollen Evenmo og pappa Andreas K. Fjeld. Bak: Direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg. Vis mer Line Møller, VG

– I min livssituasjon er det veldig positivt at arbeidsgiveren i så stor grad åpner for å bruke hjemmekontor også etter corona-perioden. Jeg henter inn en masse tid på det, sier Lene mens hun holder øye med både tvillingene og barne- og familieministeren som er på besøk.

Hun er imidlertid glad for at Telenor legger opp til at ansatte kan veksle mellom å være på arbeidsplassen og på hjemmekontoret.

– Man savner jo kollegene etter hvert, sier Lene Kollen Evenmo til VG.

Grensesetting

– Hva er ulempene med hjemmekontor-livet?

– Personlig så sliter jeg litt med å legge fra meg jobben og ta pauser. Man går lett fra videomøte til videomøte. Så jeg må nok bli flinkere til å sette grenser for meg selv. For oss blir det lettere nå fremover, ettersom barnehagen til tvillingene startet med vanlige åpningstider igjen denne uken, svarer Lene.

Hun synes det er stas at selveste regjeringen ved barne- og familiestatsråden er på besøk for å fremsnakke hjemmekontor.

Ida Lindtveit Røse (27) er selv småbarnsmor til to. Nå vikarierer hun for Kjell Ingolf Ropstad som er ute i pappaperm. Røse setter seg lett inn i tvillingforeldrenes tidsklemme-liv.

Ikke «gjemmekontor»

– Tidligere var det kanskje forbundet med litt dårlig samvittighet å be om hjemmekontor, noen trodde kanskje at hjemmekontor ble brukt som «gjemmekontor». Men i den siste perioden har folk vist at de gjør en god jobb på hjemmekontor. Vi har blitt vant til å jobbe på andre måter, sier Røse.

Barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse mener at selv om arbeidsgivere bør gi tillit til hjemmekontor-jobbing, så følger det et ansvar med.

– Det er veldig viktig at arbeidsgiverne er klare på at det er grenser fortsatt. Vi vil ikke ha en situasjon der foreldrene hele tiden er påkoblet jobben. Men at det er en fleksibilitet der foreldrene kan gå til barnehagen i stedet for å stresse hjem fra arbeidsplassen; det er eksempel på noe det er viktig å lytte til familiene om. For mange familier opplever at de har ofte har for lite tid, sier Røse.

Kveldsjobbing hjemme

Pappa Andreas K. Fjeld (43) kan skrive under på det. Han tar ofte kveldene i bruk – og får tid til små ærender på dagen. Han ser for seg at han vil jobbe hjemmefra to-tre dager i uken i perioden etter coronaen.

– Kan jobb og fritid flyte litt mye over i hverandre i hjemmejobbingen, Andreas?

– Det blir aldri helt tomt i mailboksen. Så et eller annet sted så må du sette en stopp. Vi må i hvert fall sette av en time før vi skal gå og legge oss. Det viktigste er at man gjør nok til at man gjør en god jobb, så må man klare å sette grenser.

Andreas K. Fjeld jobber også i Telenor – i «Sunrise»-prosjektet med å legge ned alt kobberbasert nettverk i Norge. Mye av det skjer fra en kjeller i boligen på Ullern.

– Jeg synes det er bra at overgangen til mer digitale verktøy gjør det mer naturlig at man er hjemme. For meg er det bra at alle er så villige til å gå over til videoløsninger. Vi bor nærme Fornebu, men mange, oss inkludert, er veldig glade for å bruke mindre tid på å reise til- og fra jobben.

Han mener hjemmekontorlivet har noen ulemper, men flest fordeler.

– Noe av savnet er den uformelle praten med kollegene. Men via videomøter er det mer rett til poenget i budskapet og mindre utenomsnakk og tullprat. Hvis alle snakker samtidig i videomøter, så blir det bare en grøt, erfarer Fjeld.