Spår kraftig boligprisvekst: – Vi er ganske bekymret

Boligmarkedet har trosset corona-pandemien. Nå frykter meglertopper at det skal bli for hett.

BEKYMRET: Nå frykter Carl Geving i NEF at markedet skal gå for bra. Vis mer Bøe, Torstein / NTB scanpix

Mads Yksnøy

Publisert: Oppdatert: 2. juli 2020 12:06 , Publisert: 2. juli 2020 11:32

– Alt tyder på at det er et sterkt boligmarked for tiden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl Geving til E24.

– Omsetningen går relativt raskt og ting selges til gode priser. Det er helt klart et marked som er preget av tidenes laveste rente.

Fredag 3. juli legges den månedlige boligprisstatistikken frem av Eiendom Norge. Etter prisnedgang i mars og april pekte pilene oppover igjen i mai.

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, har skyhøye forventninger til juniprisene.

–Jeg tror vi kommer til å se prisøkning. Mot alle odds, mot alle sjeføkonomer. Det er en enorm etterspørsel etter boliger nå. Vi har aldri solgt mer enn 1.695 boliger. Nå havner vi på rundt 2.000, sier hun.

Les på E24+ (for abonnenter) Irene Waage Basili bygget letegigant fra Bergen. En krise som denne har hun aldri opplevd før.

Bekymringsverdig vekst

En fersk undersøkelse utført av Opinion kunne vise at 23 prosent av den norske befolkningen tror at boligprisene vil øke den kommende måneden. Meglertoppene er enige, men ikke optimistiske.

Undersøkelser utført av Prognosesenteret for Sparebank 1 i mai tyder på at 40 prosent av de spurte mente at boligprisene fremover ville synke. Nå frykter meglertoppene det motsatte.

– Vi i NEF er ganske bekymret for en ny priseskalering fremover, sier Geving.

– Før corona var det tre år med moderat prisutvikling. Det er det vi helst vil ha.

Fått med deg denne fra Dine Penger? Dette tror ekspertene om høstens boligmarked

I 2016 så man en stor vekst i norske boligpriser, blant annet drevet av økt andel boligkjøpere som fikk hjelp av foreldrene sine.

– Akkurat nå er jeg veldig glad for boliglånsforskriften. Mer spesifikt er jeg glad for punktet om fem ganger inntekt, sier Meier, som viser til paragrafen som sier at lånekundens gjeld ikke skal overstige fem ganger kundens inntekt.

Boliglånsforskriften ble først implementert i 2017 som et tiltak for å motvirke sterk vekst i boligpriser og husholdningers gjeld. Meier tror forskriften har hindret en stor andel av boligprisveksten, men ikke alt.

– Jeg er redd for at det kan komme en prisstigning på boliger i Oslo på opp mot 10 prosent på grunn av mangel på boligtilbud.

Geving utelukker at det er en boble i boligmarkedet.

– Det stemmer ikke med realitetene, sier han.

Les også Omgjort garasje med hageflekk i Oslo selges for 5,5 millioner

SALGSREKORD: Grethe Meier i Privatmegleren selger boliger som varmt hvetebrød. Vis mer Meek, Tore / NTB scanpix

– Kjøp før du selger

Sommermånedene er vanligvis gode måneder i boligmarkedet.

I fjor steg den sesongjusterte prisindeksen for brukte boliger med 0,9 poeng fra andre til tredje kvartal.

– Hvordan vil markedet utvikle seg fremover?

– Det er mye som vitner om at vi kommer til å få høy aktivitet i juli og i august, sier Meier.

Hun peker blant annet på den lave renten og coronasituasjonen, i tillegg til en uvanlig arbeidsledighet.

– Jeg tror ikke veksten er et kortsiktig fenomen. Jeg har stor tro på et stort boligmarked fremover. Det er hovedsakelig de i hotell- og restaurantnæringen som vil bli arbeidsledige, og disse er allerede mindre representert i boligkjøpsstatistikken, sier hun.

Geving er enig i at markedet ser ut til å stige, og oppfordrer boligkjøpere til å tenke annerledes.

– Sånn som markedet er nå bør man kjøpe før man selger. Da kjøper man på et tidspunkt mens prisene er på vei opp. Så selger man til en bedre pris.