Norge gjør versting-hopp på skatteparadisindeks: – Skremmende

– Man skulle egentlig tro det gikk motsatt vei, når man hører alle lovnadene fra myndighetene om at de ønsker å bekjempe skatteparadiser, sier daglig leder i Tax Justice Network Norge.

FORVERRING: Sigrid Klæboe Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network Norge. 17. mai kan det internasjonale nettverket melde om dystre tall for Norge på skatteparadisindeks.

Annethvert år utgis Financial Secrecy Index (FSI), som kartlegger i hvor stor grad land legger til rette for finansielt hemmelighold.

Ifølge utgiver Tax Justice Network er dette verdens mest omfattende undersøkelse av finansiell åpenhet.

Den ferske indeksen er ikke godt nytt for Norge.

Financial Secrecy Index (FSI) Indeksen måler i hvor stor grad land legger til rette for finansielt hemmelighold. Nivået av hemmelighold i et land og størrelsen på finanstjenestene kombineres for å gi den endelige rangeringen. Norge er ett av 11 land som har forverret sin score med mer enn 20 plasser siden forrige rangering ble utgitt i 2020. Norge var verst i Norden både i 2015 og 2018, og på nytt igjen i 2022. Topp ti versting-land på rangeringen for 2022 er: USA Sveits Singapore Hongkong Luxembourg Japan Tyskland De forente arabiske emirater De britiske jomfruøyene Guernsey Kilde: Tax Justice Network Vis mer

– Stor kontrast

Norge har klatret hele 23 plasser på verstinglisten siden forrige indeks ble utgitt i 2020, og er nå det 48. verste landet i verden for finansielt hemmelighold.

Norge er også verst blant de nordiske landene, og landet på en hemmeligholdscore på 53,3, hvor 100 er det verste man kan få.

– Både vi og omverdenen har en forventning om at Norge er en liten, stabil og demokratisk økonomi, hvor ting er på stell. Så det er en stor kontrast når det da viser seg at vi ikke bare mangler vesentlige registre, men også ligger langt bak land vi liker å sammenligne oss med, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge (TJN Norge), til E24.

Mangler register

Norges versting-hopp skyldes i hovedsak at et register over reelle eiere av selskaper enda ikke er på plass, ifølge Jacobsen.

Allerede i 2015 vedtok Stortinget at Norge skulle ha et slikt register. I 2019 kom loven om register over reelle rettighetshaver på plass, men enda er ikke det faktiske registeret oppe og går.

TJN Norge har fått beskjed fra myndighetene om at registeret skal være på lufta i 2023, men sår tvil om det faktisk vil skje.

Da SVs Kari Elisabeth Kaski stilte næringsminister Jan Christian Vestre skriftlig spørsmål om saken i februar, tidfestet han ikke når det ville være på plass.

– Det er skremmende at vi ikke har dette registeret på plass enda, sier Jacobsen i TJN Norge, og opplyser at alle våre nordiske naboland har fått på plass slike registre.

Har stilt spørsmål: Kari Elisabeth Kaski

– Skulle tro det gitt motsatt vei

Jacobsen forklarer at da forrige indeks ble gitt ut i 2020, lot analytikerne i TJN tvilen komme Norge til gode, fordi arbeidet med registeret var i gang.

At Norge nå bykser over 20 plasser opp på rangeringen, er fordi de mener det nå har tatt for lang tid siden registeret ble vedtatt opprettet.

– Man skulle egentlig tro det gikk motsatt vei, når man hører alle lovnadene fra myndighetene om at de ønsker å bekjempe skatteparadiser, sier Jacobsen.

Helt i starten av mai kunne Statistisk sentralbyrå melde at antall konsern i Norge med tilhørighet i skatteparadiser har økt med 78 prosent de senere årene.

Jacobsen mener at norske myndigheter har vært for slepphendte.

En grunn til dette kan være at Norge ikke har blitt rammet like hardt økonomisk av finanskrisen og coronakrisen, som mange andre land, legger Jacobsen til.

– Men her har vi tenkt at vi jo klarer oss godt. Det er en naivitet i Norge og en tro på at det ikke skjer korrupsjon og snusk her. Det man har glemt i denne selvforståelsen er man på den måten står med vidåpne dører for å bli utnyttet av andre, sier Jacobsen.

VERDIER I KUNST: Julie Wood er politisk rådgiver i TJN Norge og forteller at det er vanskelig å si noe om omfanget av verdier som skjules i kunstmarkedet i Norge.

Verdier skjules i kunstmarkedet

I tillegg til mangelen på et register over reelle eier av selskaper, har indeksen i år for første gang vurdert det som sannsynlig at også Norge brukes til å skjule verdier gjennom kunstmarkedet.

– Det er vanskelig å snakke om omfang her, for hadde vi visst det hadde det jo ikke vært hemmelighold, sier politisk rådgiver i TJN Norge, Julie Wood.

USA troner øverst på indeksen og bidrar til mer globalt hemmelighold enn Sveits, Caymanøyene og Bermuda til sammen.

De får den dårligste scoren noensinne registrert på indeksen, ifølge TJN.

USAs finansminister Janet Yellen sa i desember i fjor at USA trolig er det beste stedet å skjule og hvitvaske kriminelle verdier, skriver Bloomberg.

Indeksen viser at verden totalt går i retning av mindre finansielt hemmelighold. Det skyldes blant annet at flere land nylig har fått på plass registre over reelle

eiere, som Norge mangler.