Fellesforbundet brøt forhandlingene i lønnsoppgjøret etter kun to timer

Lønnsforhandlingene i industrien startet opp mandag, men allerede etter noen få timer med forhandlinger har Fellesforbundet brutt.

Det er brudd i frontfagsforhandlingen. Her fra da administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen (t.h) og leder i Fellesforbundet Jørn Eggum startet forhandlingene i mars. Vis mer Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 3. august 2020 16:29 , Publisert: 3. august 2020 14:55

De coronautsatte forhandlingene ble gjenopptatt klokken 13 mandag, men knappe to timer senere er det klart at partene ikke så noen grunn til å gå videre med samtaler.

I en pressemelding skriver Fellesforbundet at det allerede ved 14-tiden var klart at forhandlingene ikke kom til å gå noen vei, og forbundet derfor brøt forhandlingene.

– Vi rykker nærmere en storstreik, sier Kjell Morten Aune i Parat etter bruddet.

Han er ansvarlig for frontfaget og industrioverenskommelsen i arbeidstagerorganisasjonen, og forhandler frem lønnsoppgjøret parallelt med Fellesforbundet mot NHO-forbundet Norsk Industri.

– Bruddet skjer fordi Norsk Industri i realiteten ikke ønsker å forhandle. De tar ikke hensyn til arbeidstagerne, sier Aune.

– De legger overdrevet mye vekt på coronasituasjonen. Det er ikke helsvart i norsk industri og norsk økonomi, og derfor mener vi det er rom for mer lønnsøkning enn overhenget på 1,2 prosent, sier han.

Norsk Industri ønsker ikke å kommentere bruddet.

Fakta om årets tariffoppgjør * Årets lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien. * 3. august: Oppgjøret startet igjen med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret. Fellesforbundet i LO, Parat i YS og Norsk Industri i NHO er parter. * Senere samme dag ble det brudd i forhandlingene. * 4. august. Partene møtes hos Riksmekleren for å avtale prosessen videre. * 21. august: Frist for mekling er 20. august klokken 24. * 25. august: Oppgjøret i Spekter-området i staten starter (med reservedato 26. august). * 1. september: Oppgjøret i staten starter. Her forhandler hovedsammenslutningene med arbeidsgiverne i staten representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. * 3. september: Kommuneoppgjøret starter. * 15. september: Forhandlingsfrist i stat- og kommuneoppgjørene. * Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som for eksempel arbeidstid, velferdspermisjoner og tillegg. Vis mer vg-expand-down

Til Riksmekleren

Bruddet betyr at oppgjøret nå går videre til Riksmekleren, og partene vil møtes tirsdag formiddag for å avtale hvordan prosessen vil gå videre.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å diskutere våre krav, har vi behov for riksmeklerens hjelp for å komme videre, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i pressemeldingen.

Parat er en del av frontfaget og forhandler med NHO-forbundet Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

To ukers frist

I det såkalte frontfaget, som startet opp igjen mandag, forhandler Fellesforbundet fra LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjøret legger viktige føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser. Anslaget er imidlertid beheftet med stor usikkerhet.

Bruddet betyr at oppgjøret nå går videre til Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

Utsatt siden 13. mars

Lønnsoppgjøret startet egentlig 10. mars, men ble kun dager etter avsluttet som følge av virusutbruddet.

– Etter at vi la forhandlingene på is 13. mars, har mye skjedd. Vi har et godt samarbeid med Fellesforbundet, men er forberedt på at det kan bli tøffe forhandlinger, har Lier-Hansen uttalt til organisasjonens hjemmeside før forhandlingene startet.

