Norges Bank holder renten på null som ventet

Sentralbanken kommer ikke med noen overraskelser.

REKORDLAVE RENTER: Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer torsdag den ferske rentebeslutningen. Vis mer Krister Sørbø, VG

Publisert: Oppdatert: 20. august 2020 10:22 , Publisert: 20. august 2020 10:00

Saken oppdateres

Norges Bank presenterer torsdag sin ferske rentebeslutning. I tråd med forventningene holder sentralbanken styringsrenten uendret på null prosent.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I løpet av coronakrisen har sentralbanken kuttet renten med totalt 1,50 prosentpoeng til null prosent for første gang i historien.

På det forrige rentemøte i juni signaliserte sentralbanken at renten ville holdes uendret i lang tid fremover. Samtidig ble mange overrasket over at den nye prognosen (rentebanen) varslet flere rentehevinger med start fra slutten av 2022.

Bare en måned tidligere var det ikke en eneste renteheving i sikte ut 2023, og coronakrisen innebar fortsatt ekstrem usikkerhet. Mens andre lands sentralbanker fortsatt snakket om økt stimuli, ble Norges Bank først til å antyde innstramminger, selv om det fortsatt lå langt fram i tid.

Advarer mot høy boligprisvekst

Siden møtet i juni har det kommet flere tegn på at det går bedre enn fryktet med norske økonomi: nordmenn shopper mer enn ventet, det er prisvekst og salgsrekord i boligmarkedet, og bankene melder om kraftig økt etterspørsel etter lån. Inflasjonen er også både over målet og høyere enn ventet.

Utviklingen anerkjennes i de pengepolitiske vurderingene fra Norges Banks rentekomité.

«Både boligprisene og husholdningenes kreditt har økt mer enn ventet. Den økonomiske aktiviteten ser samlet sett ut til å ha tatt seg opp om lag som anslått i forrige rapport», skriver rentekomiteen med henvisning til den pengepolitiske rapporten fra juni.

Samtidig understreker komiteen at den følger nøye med utviklingen i boligmarkedet.

«Vedvarende høy boligprisvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp», heter det i meldingen fra Norges Bank.

Totalt sett ser økonomene flere grunner til at renteoppgangen kan komme tidligere enn varslet i juni, men foreløpig overskygges det av usikkerheten rundt økt smittespredning og eventuelle nye tiltak.

August-møtet er et såkalt mellommøte, der det normalt sett ikke legges fram nye anslag for økonomien eller en ny rentebane. Det holdes heller ingen pressekonferanse. Et fullstendig sett med nye prognoser ventes først på september-møtet.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB. Vis mer Joakim Goksör/ TT NYHETSBYRÅN

– Nøytral beskjed

Sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø, ser ingen nye signaler om renteutsiktene i dagens melding.

– Jeg synes Norges Bank nå gir en veldig nøytral beskjed. I hovedsak sier man at utviklingen i norsk økonomi har vært omtrent som ventet, sier hun til E24.

– Samlet sett er man fortsatt i en balansegang mellom vekstutsiktene, som er veldig usikre og antyder at man vil ha ledig kapasitet i økonomien i lang tid, samtidig som man veier inn at boligmarkedet har økt risikoen for oppbygging av finansielle ubalanser.

Blomgren Dalstø trekker fram at dette er godt i tråd med beskjeden fra juni-møtet, og derfor sier lite om hva vi kan vente oss på møtet i september. Hun understreker også at det før den tid kommer mye avgjørende informasjon om økonomien, både BNP-tall og informasjon fra sentralbankens regionale nettverk.