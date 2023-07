Den norske kronen når sitt sterkeste nivå siden april

Den norske kronen er fortsatt svak, men når sitt sterkeste nivå mot euroen siden april i år. Forventinger i markedet om høyere rente trekkes frem som forklaring, ifølge analytiker.

Mandag styrket kronen seg mot euroen etter at ferske tall viste at prisveksten i Norge fortsetter å være skyhøy.

Utover dagen tirsdag fortsetter kronen å styrke seg og blir handlet helt ned på 11,39 kroner. Det er omtrent 13 øre lavere enn sluttkursen mandag.

Dermed når kronekursen målt mot euro sitt sterkeste nivå siden 17.april. Da ble en euro handlet for 11,35 kroner.

– Rente- og valutamarkedet ser at renteforventningene stiger, og det gir utslag i valutaen, sier valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til E24.

– Det er et litt annet sentiment sentimentDen generelle holdningen til investorer i markedet enn det vi har sett i lange perioder nå, sier han.

Positivt for investorers holdning

Knudsen forklarer at oppgangen nok er en kombinasjon av hjemlige og utenlandske forhold.

– Her hjemme fikk vi høye inflasjonstall i går, og det understreker nok en gang at Norges Bank ikke burde være blant de sentralbankene som har setter renten opp minst, som det har vært tidligere, sier han og legger til:

– Markedssentimentet blir at Norges Bank ikke kan ligge på latsiden fremover, og da gir det kronen en del støtte.

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

Utenlands har vi forhold som inflasjonsforventninger og rentetopp som forklaring.

– Når markedet begynne å skue mot en eller annen form for topp slår det positivt ut på risikosentimentet, sier strategen.

– Har nok mer å gå på

– Morgendagens makrotall fra USA kombinert med signaler fra medlemmer av den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) bygger opp om en positiv utvikling i markedet.

Han sier en annen faktor er at det har vært en lang periode med svake tall fra Kina, og at det har tynget oljeprisen en del.

– Men nå ser vi at litt av den dynamikken heller gir forventninger om mer støtte og stimuli i kinesisk økonomi, som gir mer risikoappetitt. Det et litt av det som ligger bak oljeprisoppgangen, og den samme effekten får vi i kronen, sier han.

– Kronen har nok mer å gå på, men vi får ta et steg om gangen, legger han til.

– Sentralbanken må levere

Leder for allokering og globale renter Olav Chen i Storebrand er enig i Knudsens resonnement om høye inflasjonstall og sentimentet i markedet.

– Tallene understreker at rentene må høyere opp, og nivået er høyere enn Norges Bank la til grunn sist. Da må sentralbanken levere slik markedet forventer, ellers vil styrkingen være midlertidig, sier Chen.

– Kronen styrkes gjennom markedets forventninger fremover, legger han til.

Sterk prisvekst

Mandag la SSB frem tall som viste at prisveksten i Norge fortsatt er på et skyhøyt nivå.

– Folk i valutamarkedet har fått øyene opp for at inflasjonen er høyere enn Norges Bank så for seg, sa valutaanalytiker Dane Cekov, i Nordea til E24 mandag.

Høyere inflasjon (prisvekst) kan gjøre at Norges Bank vil ta i ekstra, med enda høyere renter. Sentralbanken har et mål om å få inflasjonen ned mot målet på rundt to prosent. Styringsrenten er Norges Banks viktigste våpen i kampen mot inflasjon.

Høyere rente i Norge kan føre til en sterkere norsk krone. Det gir gjerne bedre avkastning for investorer å eie valuta i land med høye renter enn lave. Forskjellen i renter mellom Norge og utlandet kalles rentedifferanse, og trekkes frem blant analytikere som en av de viktigste grunnen til den norske kronesvekkelsen.