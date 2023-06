Støre med millionutbytte fra eget selskap

Gjennom selskapet Femstø as hentet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ut to millioner kroner i utbytte i 2022.

Statsminister Jonas Gahr Støre, her under Statkraftkonferansen.

Statsministeren har tidligere vært aktiv i aksjemarkedet, men solgte seg i 2020 helt ned og satte pengene i banken, ifølge Nettavisen.

Regnskapet for 2022 viser at Støres formue i aksjeselskapet nå er på snaue 83 millioner kroner.

Det er en nedgang på en drøy million fra året før, grunnet utbyttet på 2 millioner kroner som statsministeren har unnet seg.

I 2021 hentet han til sammenligning ut et utbytte på en halv million kroner.

Formuen Støre har i banken består i hovedsak av midler etter arv fra bestefaren som eide Jøtul-fabrikken. I tillegg arvet han i 2021 et tosifret millionbeløp da moren døde, ifølge Kapital.

Rentebonus

Årsregnskapet viser at Støre dro inn drøye 1,3 millioner kroner i rene renteinntekter fra banken.

Støre står som eneeier av familieselskapet Femstø as, etter at det de siste årene er blitt splittet opp i ulike selskaper. Tidligere var Støres barn inne på eiersiden i selskapet.

E24 har vært i kontakt med Statsministerens Kontor, som foreløpig ikke har hatt mulighet til å kommentere tallene.

Betalte 238.000 kroner i skatt

Resultatet før skatt for selskapet havnet på 1,1 millioner kroner, et resultathopp fra 294.000 kroner i 2021. Det er her det meste av utbyttet fra 2022 stammer fra.

Statsministeren betalte 238.000 kroner i skatt av resultatoverskuddet.

Som statsminister har Støre en fastlønn på 1,9 millioner kroner, ifølge Stortingets egne hjemmesider. I skattelistene fra 2022, som viser inntektene i 2021, året Støre kom til makten, hadde han en skattbar inntekt på 1,6 millioner kroner.