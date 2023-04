Overraskende sterk prisvekst peker mot renteheving

Inflasjonen snur igjen oppover etter å ha dempet seg måneden før. – Tallene peker klart mot ny renteheving, sier Handelsbankens sjeføkonom.

PRISVEKSTEN er fortsatt langt over målet på to prosent, selv om den har dempet seg fra toppen på nær åtte prosent i fjor høst.

Inflasjonen målt ved konsumprisindeksen (KPI) steg til 6,5 prosent i mars i år fra samme tid i fjor, viser fersk statistikk fra SSB.

– Det er fortsatt mange ulike vare- og tjenestegrupper som bidrar betydelig til at prisveksten er høy. I tillegg til prisene på matvarer er også prisene på biler, strøm, husleie og restauranttjenester med på å holde prisveksten oppe, sier seksjonssjef i SSB Espen Kristiansen.

På forhånd var det ventet at den totale inflasjonen skulle dempe seg til 6,1 prosent fra 6,3 prosent måneden før, ifølge Bloomberg.

Årsaken til den økte veksttakten er først og fremst at prisene på strøm steg mer fra februar til mars i år sammenlignet med i fjor, påpeker SSB. Uten strømstøtteordningen prisveksten vært på rundt 7,4 prosent.

Ny renteheving

Selv om inflasjonen har kommet litt ned fra toppen på nær åtte prosent i oktober i fjor, er den fortsatt langt over målet på to prosent.

Når inflasjonen overstiger målet over tid, taler det for å heve renten, slik at pengebruken strammes inn og prisene kommer ned.

Dette er inflasjon og kjerneinflasjon Med inflasjon mener vi her prisstigning målt ved økning i konsumprisindeksen (KPI).

Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.

Kjerneinflasjon (KPI-JAE), som også kalles underliggende inflasjon, er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst.

Man begynte å måle kjerneinflasjon i 2001.

Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette styringsrenten slik at inflasjonen skal holde seg nær 2 prosent over tid. Hvis inflasjonen overstiger dette, taler det for at renten settes opp. Vis mer

Kjerneinflasjonen, som blant annet ser bort fra strømprisen, stiger til 6,2 prosent, som ventet, fra 5,9 prosent i februar. Det er denne Norges Bank ser mest på når renten skal settes.

– Tallene peker klart mot ny renteheving fra Norges Bank i mai, kommenterer Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Norges Bank hevet renten til 3,0 prosent i mars, og varslet at det sannsynligvis ligger an til nok en heving i mai.

DNB Markets’ makroøkonom Oddmund Berg er ikke veldig overrasket over dagens tall, og peker på at strømprisene er vanskelige å forholde seg til.

Han tror ikke dagens tall vil rikke ved Norges Banks indikasjon om at rentetoppen vil ligge rundt 3,5 prosent.

– Kjerneprisutviklingen er i tråd med det Norges Bank selv har predikert, og sånn sett virker det ikke som noen grunn til at de skal endre standpunkt eller gjøre noen nye vurderinger basert på den inflasjonslesingen vi fikk nå.

Påskepriskrig trakk ned

Priskrig på typiske påskevarer som sjokolade, egg, lammekjøtt og appelsiner trakk prisene betydelig ned i mars. Fra februar til mars 2023 falt prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 1,7 prosent.

– Flere av lavpriskjedene har låst prisene sine, og det er flere aktører som meldte om en omfattende tilbudskrig i forkant av denne påsken. Det forklarer nok en del av prisfallet, sier Kristiansen.

– Til tross for at matvareprisene falt fra februar til mars er de fortsatt betydelig høyere nå enn for et år siden, tilføyer han.

Sammenlignet med mars i fjor er prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer 8,6 prosent høyere nå.

Felles for flere varetyper som bidrar betydelig til den økte veksttakten i mars er at det er importerte varer. Kronen har også svekket seg markant det siste året, noe som gjør det dyrere å handle fra utlandet.

– Vi så en tiltagende prisvekst for importerte varer gjennom 2022, og denne trenden ser ut til å ha fortsatt så langt i 2023, sier Kristiansen.