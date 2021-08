Celina Midelfart tapte over 130 mill. kroner

Midelfart-arvingen har tapt over 210 millioner kroner siden hun skilte ut sitt eget selskap fra Midelfart Holding i 2018.

SMELL: Celina Midelfart taper millioner for tredje år på rad.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Investoren Celina Midelfart endte med et tap på hele 130,96 millioner i 2020, ifølge den ferske årsrapporten for Midelfart Capital AS.

Driftsresultatet endte på negative 125,42 millioner kroner, en betydelig forverring av året før da selskapet tapte 23,8 millioner kroner på driften.

Dette blir det tredje strake året med et betydelig tap for investeringsselskapet til Celina Midelfart.

Til sammenligning kunne Midelfart notere et overskudd på 151,96 millioner kroner i 2017, men siden har bunnlinjen vært preget av røde tall for kosmetikkarvingens heleide investeringsselskap.

Selskapet investerer hovedsakelig i norske og utenlandske verdipapirer.

Store investeringer

I årsregnskapet står det at selskapet hadde investeringer for nær 400 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Av plasseringene hadde Midelfart 270,98 millioner kroner i markedsbaserte aksjer, mens 106,39 millioner står i ordinære aksjer. Førstnevnte er gjerne mer omsettelige aksjer i børsnoterte selskap med god eierspredning og likviditet. Foruten dette er milliardæren investert i obligasjoner med 14,9 millioner kroner, mens ytterligere 4,34 millioner tilhører andre finansielle instrumenter.

Midelfart hadde ved utgangen av fjoråret et urealisert tap på 92 millioner kroner fra sine finansielle plasseringer, fremgår det av rapporten.

I tillegg har Midelfart sørget for å ha kontanter i bakhånd, og selskapet har ifølge regnskapet en kontantbeholdning på rundt 89 millioner kroner. Totalt har investeringsselskapet en egenkapital på 436,65 millioner kroner, fremgår det.

Satser på olje og bank

Midelfart Capital oppstod etter at Midelfart-søstrene valgte å dele Midelfart Holding mellom seg i 2018. Siden den gang har resultatene for deres nye, separate selskaper gått hver sin vei. Celina Midelfart har notert seg et samlet tap på over 210 millioner kroner.

I april kom det frem at Midelfart er en av investorene som har tatt inn Kjell-Inge Røkkes Aker Horizons i sin portefølje. På daværende tidspunkt sto hun oppført med 630.000 aksjer for rundt 20 millioner kroner etter å ha doblet posisjonen sin i Røkkes grønne paraplyselskap.

Investoren har over en tid hatt en portefølje på Oslo Børs bestående av selskaper innenfor blant annet olje og forbrukslån.

Midelfart Capital er blant de største aksjonærene i Komplett Bank, Instabank, Panoro Energy og Borr Drilling.

Hun er også er gjennom Midelfart Capital den tredje største aksjonæren i den svenske forbruksbanken Nordax per utgangen av 2020, ifølge aksjonæroversikten.

Middelfart er en av Norges mest profilerte forretningskvinner. Da hun var 27 år tok hun og søsteren Hermine over formuen etter sin avdøde far, Finn-Erik Midelfart.

Selskapet ble etablert av søstrenes oldefar Ole Midelfart og slo seg opp på kosmetikk før det ble solgt til Procter & Gamble.