Sikkerhetseksperter frykter ikke Green Mountain-kjøperen: – Israels svar på Olav Thon

Datasenteret Green Mountain er nå i israelske hender. Det trenger ikke få sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge, så lenge de riktige vurderingene er gjort, sier eksperter. Hvis ikke kan det få konsekvenser for kritisk infrastruktur.

SOLGT: Green Mountain har drevet et stort anlegg for datalagring i Nato sine gamle fjellhaller i Hodnefjell på Rennesøy. Vis mer byoutline Carina Johansen

Datasenteret Green Mountain ble etablert på Rennesøy nord for Stavanger i 2009, og selskapet har vokst kraftig i verdi de senere årene.

Mandag kom bekreftelsen på at selskapet er solgt til israelske The Azrieli Group for 7,6 milliarder kroner.

Oppkjøpet av Green Mountain er en del av Azrieli-gruppens vekststrategi hvor selskapet kjøper seg opp i datasentersektoren, skrev de nye eierne i en pressemelding.

– Selskapet ser ut som et israelsk svar på Olav Thon Eiendomsselskap med tanke på at det er en familiebedrift med veldig sterk tilstedeværelse i det nasjonale eiendomsmarkedet, sier forsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Han jobber til daglig med å avdekke hvordan utenlandske investeringer kan skape problemer for nasjonal sikkerhet, og hva slags betydning utenlandsk eierskap kan ha for kritisk infrastruktur.

Her viser administrerende direktør Tor Kristian Gyland frem anlegget tilbake i 2019. Vis mer byoutline Carina Johansen

NSM: Datasentre kan være underlagt sikkerhetsloven

Forsker Godzimirski sier at alt som har med databehandling å gjøre er viktig med tanke på eierskap.

– Store deler av norsk infrastruktur kan rammes dersom man blir utsatt for angrep på digitale enheter, forteller forskeren til E24.

Han påpeker at «Israel anses som en pålitelig og vennligstilt partner til vestlige land». Han tror derfor «det ikke blir store problemer her», særlig siden «det ikke virker som hverken Russland eller Kina har innflytelse over The Azrieli Group».

– Det er disse to landene myndigheter og sikkerhetseksperter er bekymret for, forteller han.

Jakub Godzimirski er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Vis mer byoutline Christopher Olssøn

Roar Thon, fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, skriver i en e-post til E24 at de er kjent med salget, men kan onsdag ikke svare på om de visste om transaksjonen før den ble kjent i mediene.

– På generelt grunnlag kan vi si at virksomheter, inkludert datasentre, kan bli underlagt sikkerhetsloven som et resultat av at de er leverandør i sikkerhetsgraderte anskaffelser, eller ved at de understøtter grunnleggende nasjonale funksjoner, skriver Thon.

– Betydningen av eierskap er en av flere risikofaktorer som må vurderes når leveranser kommer inn under sikkerhetslovens bestemmelser, legger han til.

Tor Kristian Gyland, administrerende direktør i Green Mountain, sier til E24 at de foreløpig ikke har tatt kontakt med norske sikkerhetsmyndigheter.

Han forklarer at Green Mountain kommer til å forbli et norsk selskap, registrert i Norge, men eid av en norsk avdeling av Azireli Group.

– Vi kommer til å gjøre de henvendelsene og avklaringene som er nødvendige, legger han til.

Green Mountain AS Ble etablert i 2009, og har senere ekspandert i de gamle Nato-hallene på Hodne på Rennesøy. I tillegg har det blitt startet nye avdelinger på Rjukan og i Oslo. Over 90 prosent av aksjene i selskapet er eid av Smedvig Eiendom. Green Mountain har vært i sterk vekst med en firedobling av omsetningen de siste tre årene. Vis mer vg-expand-down

Sikkerhetsekspert: – Vanskelige vurderinger

Torgeir Waterhouse er tidligere direktør i IKT-Norge og ekspert på datasikkerhet. Han tror salget av et norsk datasenter til en utenlandsk aktør har vært gjenstand for flere konkrete sikkerhetsvurderinger.

– Men det er ikke gitt at dette eierskiftet i seg selv gir noen grunn til bekymring, sier han til E24, og utdyper:

– Man må alltid vurdere hvem kjøperen her, hvilke bindinger de har til andre og hva som selges. Det er forskjell på å selge en bygning med et datasenter, og å selge datasenteret med tilgang til drifts- og lagringssystemer, påpeker han.

Waterhouse registrerer også kjøpesummen på 7,6 milliarder kroner, og mener det «sier mye om hvor god modellen til Green Mountain har vært siden dag én». Salget er en bekreftelse på at Norge er mer synlig som et «datasenterområde med stort potensial», sier han.

– Et behov for sikkerhetspolitiske vurderinger betyr ikke at det er noe galt med denne transaksjonen, avslutter han.

EKSPERT: Torgeir Waterhouse ser ingen øyeblikkelige utfordringer med salget, men minner om hvilke sikkerhetsmessige vurderinger som må gjøres i forkant. Vis mer byoutline Maria Amelie

Frykter ikke for sikkerheten

Sikkerhetsekspert Godzimirski tror israelerne er hovedsakelig er «profittmaksimerende», og har ingen sikkerhetspolitiske betenkeligheter med salget av det norske datasenteret. Likevel peker han på at dataen og informasjonen som ligger på serverne kan skape problemer for beskyttelse av kritisk infrastruktur i Norge.

– Samtidig er det en stor gruppe aktører i landet som er kritiske til Israel. Dette kommer til å bli viet oppmerksomhet, sier han, før han påpeker at «Israel og Norge har et godt teknologisk samarbeid på mange områder».

Han tror israelerne investerer på grunn av følgende årsaker:

Datasentermarkedet er i sterk vekst, og Green Mountain har hatt betydelig vekst de siste årene. De nye eierne ser for seg at dette vil fortsette.

Datasenteret i Norge er drevet på fornybar energi, noe som kan representere et konkurransefortrinn for de nye eierne.

Azrieli-gruppen er det femte største selskapet på Tel Aviv-børsen og har allerede kjøpt seg kraftig opp i den amerikanske datasenter-sektoren.

Det israelske eiendomsfirmaet er nå i ferd med å inngå «vesentlige investeringer» i Europa, kommer frem av mandagens pressemelding.