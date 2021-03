UD-direktør hadde hemmelig Facebook-dialog med Rolls-Royce

Utenriksministeren sier at ingen i departementsledelsen visste om den løpende kontakten mellom en av UDs fagdirektører og Rolls-Royce.

Tirsdag sendte Ine Marie Eriksen Søreide elleve sider med meldinger som hittil har vært unntatt offentlighet til Stortinget. Vis mer byoutline Vidar Ruud/NTB (arkiv)

Ikke bare én, men to ganger fikk Rolls-Royce beskjed fra UDs fagdirektør for eksportkontroll om at salget av Bergen Engines til russiske oligarker neppe kunne stanses med norsk lov.

Det fremgår av en hittil ukjent dialog som har foregått på Facebooks meldingstjeneste Messenger, og som BT/E24 har fått innsyn i.

Det dreier seg om et 60-talls meldinger over et tidsrom på tre måneder.