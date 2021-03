Bergen Engines-salget: – Her har regjeringen iverksatt en stor snuoperasjon

– Her er det åpenbart at regjeringen prøver å slukke brannen og at man tar selvkritikk på dårlig håndtering av Bergen Engines-salget, sier Emilie Enger Mehl (Sp).

Salget av Bergen Engines kan nå bli stoppet. Vis mer byoutline Bjørn Erik Larsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har varslet Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderer om det planlagte salget av Bergen Engines AS til TMH Group skal stanses i medhold av sikkerhetsloven.

Ifølge justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har regjeringen de siste månedene undersøkt Bergen Engines-salget grundig. Nå skal Mæland redegjøre for saken i Stortinget.

– Stor svikt

– Det positive er at regjeringen gir etter for press i denne saken og at justisministeren kommer til Stortinget. Vi forventer å få svar på hvordan en slik slett håndtering fra regjeringens side kunne skje, sier Mehl.

Hun mener saken har avslørt en stor svikt i systemer som skal beskytte norske sikkerhetsinteresser.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vil redegjøre for Bergen Engines-salget i Stortinget. Vis mer byoutline Martin Solhaug Standal

- Snuoperasjon

– Her har regjeringen iverksatt en stor snuoperasjon. Nå må det redegjøres for alle sider av denne saken slik at vi står bedre rustet for fremtiden. Vi trenger en grundig forklaring, sier Mehl.

– Dette forutså jeg allerede da salget ble kjent. Når den politiske ballen begynner å rulle, endrer forutsetningene seg. Da leter regjeringen etter en vei ut, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) i utenrikskomiteen på Stortinget.

Mandag denne uken uttalte Tybring-Gjedde (Frp) at han «forventer at forsvarsministeren og justisministeren forstår alvoret og stanser salget».

Han etterlyste også at «alle forsvarsvenner nå står frem og ber regjeringen snu».

