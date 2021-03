Staten tjente seks milliarder på coronastengte grenser

Stengt grense har gitt staten seks milliarder i økte inntekter, fordi vi handler i Norge. Nå presses regjeringen til å bidra til at du dropper grensehandel når grensene åpnes.

GRENSEGLEDE: Strømstad flommet over av grensehandlende nordmenn før grensen ble stengt.

Nye tall fra statsregnskapet viser hvor mye stengte grenser fra Sverige har påvirket handelsmønsteret vårt. Når grensene har vært stengt og grensehandelen har vært fraværende, har vi selvfølgelig handlet mer her hjemme.

Samlet har staten fått inn seks milliarder kroner mer i avgifter, i all hovedsak på alkohol og tobakk.

Fallet i taxfreesalg på flyplassene er inkludert.

– Vi har fått det endelige beviset: Statistikken avslører hva grensehandelen gir av direkte avgiftstap for staten. Når grensene åpnes igjen, viser undersøkelser at ni av ti vil ta opp igjen grensehandelen. Da må norske politikere skjønne at avgiftene må settes ned, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Han sier Norge må se til Danmark, som har redusert avgiftene for å hindre at danskene drar til Tyskland for å handle.

GRENSESTRID: Leder i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, sier stengt grense viser at regjeringen kan redusere avgiftene kraftig.

Brubakk sier at avgiftslettelser fungerer.

– Det ser vi etter at avgiften på sjokolade- og sukkervarer ble kuttet. Nye tall fra SSB viser at avgiftsreduksjonen allerede har bidratt til lavere priser.

Frp fikk i sitt statsbudsjettforlik med regjeringen før jul, gjennom kutt:

Les også Budsjett-enighet: Frp fikk kuttet grensehandel-avgifter

Avgiftene på alkohol ble satt ned med ti prosent, og avgiften på snus med 25 prosent. I tillegg ble avgiften på sukker og sjokolade fjernet. Samlet kutt var 3,7 milliarder.

Tall fra SSB viser at grensehandelen falt fra 16 milliarder kroner i 2019 til to milliarder i 2020 – en nedgang på 88 prosent.

GRENSEHANDELEN: Grensehandel 2010–2020 i milliarder kroner og millioner dagsturer. Kilde: SSB/NHO Mat og drikke.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier at de stengte grensene til Sverige og de seks milliardene har synliggjort at det er mulig å stanse grensehandelen.

– Jeg tror ikke vi greier å fjerne all grensehandel, men vi kan kutte avgiftene på grensehandelsvarer ned på svensk nivå. Det vil vi foreslå, sier Listhaug til VG.

7,8 milliarder

Hun sier det vil utgjøre rundt 7,8 milliarder kroner i avgiftskutt.

– Vi greide å kutte 3,7 milliarder i årets statsbudsjett. Pandemien har virkelig synliggjort hvordan norske butikker og produsenter har økt omsetningen fordi folk ikke kan dra til Sverige for å handle billigere.

– Det synes jeg de skal fortsette med. Senker vi avgiftene til svensk nivå, vil det kunne gi tusenvis av arbeidsplasser i norske butikker og industri. Og gjøre det mindre aktuelt for nordmenn å ta turen til Sverige.

– Er det realistisk å få regjeringen med på dette; med KrF i regjering?

– Jeg vet KrF har vært mer katolsk enn paven i denne saken, men de må også innse at det ikke er mer skadelig for folkehelsen å kjøpe tobakk, snus og alkohol i Norge enn i Sverige.

KREVER AVGIFTSKUTT: Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier de vil ha svensk avgiftsnivå.

Hun viser også til at det i Høyres utkast til partiprogram, som skal behandles på landsmøtet i mai, står at Høyre vil «redusere særavgifter på enkelte grensehandelsutsatte varer».

– Revidert budsjett i vår vil være en god anledning til å kutte avgiftene ytterligere. Kommer vi ned på svensk nivå, viser rapport at bortfall av grensehandel kan gi 8 200 nye norske arbeidsplasser, og mer enn 3,7 milliarder kroner i økte inntekter til stat og kommuner i Norge, sier hun.

Ap krever rask handling

Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, sier Ap vil vurdere om avgiftene på typiske grensehandelsvarer skal kuttes ytterligere, men vil ikke angi noe nivå.

– Pandemien har vist hvilken vekst vi har fått på norsk side når folk ikke kan reise til Sverige og handle. Videre reduksjon i avgiftene vil kunne gi mange nye arbeidsplasser og vekst i dagligvarehandelen, i nærings- og nytelsesmiddelindustrien og for Vinmonopolet, sier Aasland.

BER OM TEMPO: Aps Terje Aasland krever avklaring i vår.

Han sier regjeringen må handle raskt.

– Stortinget har bedt regjeringen høste erfaringer fra Danmark og komme med en utredning. Den bør komme raskt, på denne siden av sommeren, slik at vi kan bidra til at det skapes norske arbeidsplasser. Vi trenger virkelig det i disse dager og muligheten er her nå, sier han.

Sp: – Lekkasje av arbeidsplasser

Sps talsperson, Geir Pollestad, trykker også på fordi grensestengingen har vist potensialet.

– Vi har gjennomført tidenes mest realistiske test: En lengre periode med stengte grenser. Vi ser at dagligvarebransjen har ansatt tusenvis av nye ansatte. Det viser at grensehandel er lekkasje av arbeidsplasser og verdiskaping, sier lederen av Stortingets næringskomité.

Han sier de også er opptatt av folkehelseargumentene.

– Ulike hensyn må avveies, men det har ingen helseeffekt om snuskjøpet flyttes fra Norge til Sverige. Det er varen og ikke salgsstedet som skaper helsefaren.

Kritisk SV

SVs talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes, er kritisk til videre avgiftskutt.

– Det er ikke så enkelt. Kutter vi til svensk nivå, vil svenskene kutte videre og så videre: Et slik «Race to bottom» med Sverige, Danmark og Tyskland kommer vi ikke godt ut av.

VIL KUTTE MATPRISENE: SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier det er mer å hente på kutt i matvareprisene i Norge.

Fylkesnes sier det er andre forhold som kan presse prisene.

– Dagligvarene i Norge er i dag overpriset. Butikkjedene ble nylig avslørt av Konkurransetilsynet for å drive prissamarbeid. To NHH-forskere kom frem til at forbrukerne betaler nærmere 36 milliarder kroner for mye i butikkene, sier han og legger til:

– Så lenge konkurransen er så dårlig at de store kjedene får diktere prisene, betyr avgiftskutt lite.

KrF urokkelige

KrFs næringspolitiske talsperson, Steinar Reiten, sier avgiftslettelser ikke er veien.

– Endrer vi avgiftene vil det påvirke alle – også de som ikke bor i nærheten av svenskegrensen. Det vil føre til økt alkoholkonsum i hele landet. Her vil en altså løse ett problem ved å skape et større, sier han.

Han sier at for KrF handler det ikke alkoholpolitikk primært om næringspolitikk.

– For KrF er dette sosialpolitikk. Jeg er glad for at KrF har fått gjennomslag for høye alkoholavgifter, og dermed lavere samlet alkoholkonsum, som et virkemiddel for å beskytte de mest sårbare blant oss.

Statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet sier de kommer tilbake til eventuelle skatte- og avgiftskutt i forslag til revidert budsjett, som legges frem 11. mai.

