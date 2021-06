Finanstilsynet ser stor usikkerhet om pandemi-effekten på norsk økonomi: - Mange husholdninger er sårbare

saken oppdateres...

Finanstilsynet legger onsdag frem sin sin halvårlige rapport om utsiktene for den finansielle stabiliteten i Norge.

Tilsynet fremholder at norsk økonomi har klart seg bedre enn fryktet under coronasituasjonen, men mener likevel at usikkerheten er stor.

– Vaksinasjon av befolkningen bidrar til at smitteverntiltak etter hvert kan trappes ned og dermed til økt aktivitet i næringer som er omfattet av myndighetenes restriksjoner, finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

– Det er likevel betydelig usikkerhet om den videre utviklingen i pandemien og dens effekt på realøkonomien, sier han.