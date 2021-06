Finanstilsynet ser stor usikkerhet om pandemi-effekten på norsk økonomi: – Mange husholdninger er sårbare

Selv om økonomien har klart seg bedre enn fryktet under pandemien, mener Finanstilsynet usikkerheten er stor. Husholdningenes høye gjeld er fortsatt en «betydelig risiko», ifølge tilsynet.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / Scanpix

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

saken oppdateres ...

Finanstilsynet legger onsdag frem sin halvårlige rapport om utsiktene for den finansielle stabiliteten i Norge.

Tilsynet fremholder at norsk økonomi har klart seg bedre enn fryktet under coronasituasjonen, men mener likevel at usikkerheten er stor.

Mener gjelden «utgjør en betydelig risiko»

– Vaksinasjon av befolkningen bidrar til at smitteverntiltak etter hvert kan trappes ned og dermed til økt aktivitet i næringer som er omfattet av myndighetenes restriksjoner, finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

– Det er likevel betydelig usikkerhet om den videre utviklingen i pandemien og dens effekt på realøkonomien, sier han.

Finanstilsynet har lenge vært bekymret for norske husholdningers høye gjeldsnivå, kombinert med høye boligpriser.

– Høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for norsk økonomi, sier Baltzersen.

Han sier videre at boligprisveksten har vært høy under pandemien, og peker også på økende gjeldsvekst og at andelen husholdninger med mye gjeld har økt de siste årene.

– Mange husholdninger er sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon.

Ser stor usikkerhet om utviklingen i økonomien

Norsk økonomi ble rammet av et historisk stort fall i coronaåret 2020.

Men etter at myndighetene har trådt til med store støttetiltak, Norges Bank har satt ned renten til null og samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen, har også den økonomien hentet seg inn.

«Aktivitetsnivået er imidlertid fortsatt lavere enn det var før pandemien», skriver tilsynet i rapporten.

Finanstilsynet peker også på at arbeidsledigheten er høyere enn før coronapandemien, samtidig som gjelden i bedriftene har økt.

«Boligprisene har økt vesentlig siden sommeren 2020, og husholdningenes gjeld øker igjen raskere enn inntektene», skriver Finanstilsynet.

Tilsynet peker på at utrullingen av vaksiner gir lysere utsikter for økonomien, men samtidig er det «betydelige forskjeller i tilgangen til vaksiner mellom land og regioner».

«Usikkerheten rundt utviklingen fremover er stor i både norsk og internasjonal økonomi», skriver tilsynet.