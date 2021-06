Dyreste mai-strøm på ti år: Fortsatt solid rabatt for nordlendinger

Kaldt vær bidro til uvanlig dyr strøm i april og mai, men fortsatt slipper nordlendingene mye billigere unna. – Betydelig billigere i nord, sier handelssjef.

DYR STRØM: Illustrasjonsbilde av kraftlinje. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Prisforskjellene mellom Sør-Norge og den nordlige delen av landet har vedvart gjennom april og mai.

Mens mai-prisen på strøm i sør var den høyeste på mange år, får nordlendingene fortsatt betydelig rabatt sammenlignet med folk i sør.

Så langt i år er snittprisen på strømbørsen Nord Pool på 47 til 48 øre kilowattimen for det meste av Sør-Norge. I Nord-Norge har prisen i snitt vært på 33 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

– Det bare fortsetter. Slik det ser ut fremover vil det være en forskjell på 12–15 øre kilowattimen mellom sør og nord ut året. Så det blir fortsatt betydelig billigere strømforbruk i nord, sier handelssjef Tom Eirik Olsen i strømleverandøren Ishavskraft til E24.

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft. Vis mer byoutline Ishavskraft

Les også Kaldt vær bidrar til uvanlig høy mai-strømpris: – Helt ellevilt

Ved en forskjell på ti øre kilowattimen mellom strømprisen i sør og nord vil en vanlig nordnorsk husholdning med forbruk på 20.000 kilowattimer spare 2.000 kroner sammenlignet med en husholdning i Sør-Norge, påpeker han.

I tillegg til lav strømpris slipper strømkunder i de tre nordligste fylkene å betale moms, og kunder i Nord-Troms og Finnmark slipper også elavgift. Dermed kommer mange nordlendinger enda billigere unna, selv om mange har dyr nettleie.

– Det er noen fritak for private husholdninger. Men vi har også et annet klima, så forbruket er høyere. Når det er 20–30 minus har du et annet behov for oppvarming enn det man har sørpå, og vinteren er også mye lengre. Samtidig har mange nettområder også dyrere utbygginger og ganske høy nettleie, sier Olsen.

Mener flaskehalser har skylden

Direktør for krafthandel Andreas Myhre i den Agder Energi-eide strømleverandøren Entelios mener begrensninger i strømnettet er årsaken til den nordnorske rabatten.

– Det er fordi du har flaskehalser i strømnettet. Periodevis er det overskudd på produksjon i Nord-Norge, og da blir prisen null fordi du ikke får fraktet ut overskuddet, sier Myhre til E24.

– I Sør-Norge stopper derimot produksjonen opp når prisene faller under et visst nivå, og da må prisene øke for å få den i gang igjen. I tillegg påvirker også utvekslingen til Europa prisene, fordi prisforskjellene mellom Norge og Europa har blitt større, sier Myhre.

Direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios. Vis mer byoutline Geir Anders Rybakken Oerslien

Les også Åpner norsk-tysk kraftkabel: – Dette er en stor dag

Venter prisfall i sommer

Selv om sommeren har meldt seg i Sør-Norge, er det fortsatt vinterpriser på strømmen. Strømprisen i mai var den høyeste for en maimåned på ti år. I Sør-Norge betalte folk i snitt 48 øre kilowattimen, mens nordlendinger i snitt betalte 33 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

Maiprisen i år var fem ganger høyere enn i samme måned i fjor, ifølge Entelios. Myhre tror at prisene vil dempes fremover.

– I mai satte vi tiårsrekord. Men for juni og juli ligger prisene omtrent på nivå med prisene i 2018. Strømprisen i disse månedene ligger an til å havne på 40–45 øre kilowattimen, sier Myhre.

– Hvilke faktorer ligger bak?

– Det har vært kaldt og lite vind i vinter. Nå er det varmt, men fortsatt lite vind. CO 2 -prisen har økt, gassprisen har økt, og det er ustabile leveranser fra fornybar energi. Derfor ser vi større variasjoner i strømprisene enn tidligere. Folk som skal prøve å følge strømprisen fremover vil nok bli svimle, sier han.

Myhre peker på at strømprisene har vært høyere enn vanlig i Tyskland, og sier at det kan ha gjort at den nye tysk-norske strømkabelen har fått større effekt på norske priser enn mange hadde regnet med. Fortsatt er det imidlertid langt dyrere strøm i Tyskland enn i Norge.

– Prisforskjellene mellom Norge og Tyskland er ellevilt høye. De neste fem årene er det ventet dobbelt så høye priser i Tyskland som i Norge, sier Myhre.

Les også Norges første strøm-influenser: – Vi tapper Fjordkraft og Norgesenergi for millioner

Spår høy snittpris i 2021

Strømprisen har vært uvanlig høy i 2021, og dette kan bli det dyreste året på mange år, tror handelssjefen i Ishavskraft. Fjorårets rekordlave snittpris på ti øre kilowattimen kan potensielt femdobles, påpeker han.

– Selve strømmen utgjør imidlertid ikke så vanvittig mye av regningen for norske forbruket. Men i Sør-Norge er dette kanskje i ferd med å endre seg, sier Olsen.

– 2021 kan bli det dyreste strømåret for Sør-Norge på mange år. Havner snittprisen på 50 øre kilowattimen så er det fem ganger dyrere enn året før, sier han.

Både Olsen og Myhre påpeker at prissvingningene i kraftmarkedet trolig vil bli mer og mer vanlige i takt med omstillingen til økt andel fornybar energi.

– I år preges det norske markedet av de høye prisene i Europa, men i våte og milde år med stort overskudd i vannkraften kan det bli svært lave priser i Norge, sier Olsen.