Økokrim-sjefen inhabil i etterforskning av DNB-transaksjoner

Økokrim-sjef Pål Lønseth erklærer seg inhabil i etterforskningen av transaksjoner gjort gjennom DNB av det islandske fiskerikonsernet Samherji.

Publisert: Oppdatert: 29. september 2020 12:10 , Publisert: 29. september 2020 11:52

– Vi har fått opplyst at vurderingen av habilitetsspørsmålet er begrunnet i et advokatoppdrag forut for tiltredelsen i Økokrim, skriver statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye i en epost til NRK.

Økokrim startet i november i fjor arbeidet med å finne ut av om det har skjedd noe straffbart i forbindelse med transaksjoner gjennom DNB gjort av det islandske fiskerikonsernet Samherji. Det islandske konsernet anklages for hvitvasking og korrupsjon i Namibia.

Siden 2013 ledet Lønseth granskningsenheten til advokatfirmaet PwC og har vært inne i flere store granskningssaker. Lønseth ble i midten av juni utnevnt som ny Økokrim-sjef.

Økokrim vil overfor NTB ikke kommentere saken, men henviser til Riksadvokaten, som foreløpig heller ikke har uttalt seg.

Riksadvokaten opplyser til NRK at Økokrim-sjefens egen habilitetsvurdering blir lagt til grunn. Saken blir derfor flyttet fra Økokrim til et annet statsadvokatembete.