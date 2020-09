Norges Bank melder om utfordringer i pengemarkedet

Sentralbanken vil umiddelbart ta grep, og tilbyr nå ekstra lån til bankene.

Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Publisert: Oppdatert: 25. september 2020 13:10 , Publisert: 25. september 2020 12:37

Saken oppdateres..

Norges Bank opplyser at det de siste ukene har vært skjevfordeling i markedet der bankene låne penger seg imellom, det såkalte interbankmarkedet.

– Det har oppstått betydelig usikkerhet om tilgangen på kroner som følge av dette, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Sentralbanken vil fremover vurdere tiltak som styrker insentivene til omfordelingen mellom bankene. Den understreker også at et velfungerende interbankmarked er grunnlaget for implementeringen av pengepolitikken.

– Jeg skjønner ikke helt denne pressemeldingen fra Norges Bank. Jeg klarer ikke helt å se hvilke markedsimplikasjoner dette har hatt, sier kronestrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

– Norges Bank ønsker at likviditeten spres mellom bankene slik at de kan låne av hverandre. Det ser ut som det ikke har skjedd i den utstrekning som de ønsker, sier han.

Østnor understreker at dette handler om likviditeten i banksystemet.

– Det kan ha påvirket pengemarkedsrenten ved at den blir noe høyere enn den ellers ville ha vært.

Men han legger til:

– Når jeg ser på utviklingen i pengemarkedsrente, kan jeg ikke se at dette har vært tilfelle.

Fra fredag formiddag har kronen svekket seg betydelig mot både euro, dollar og britiske pund.

En euro koster nå 11,17 kroner, en svekkelse på rundt 11 øre siden midnatt. Samtidig ligger en dollar på 9,60 kroner, en økning på 12 øre fra midnatt.

Tar grep

For å bedre situasjonen har sentralbanken besluttet å gjennomføre tiltak allerede fredag.

– For å sikre bankene tilgang på kroner til en rente nær styringsrenten, vil Norges Bank tilby F-lån med full tildeling til fast rente med løpetid én dag, skriver sentralbanken.

Slike F-lån fungerer ved at Norges Bank auksjonerer ut lån med fast rente til banker i bytte mot en form for sikkerhet.

På den måten får bankene tilgang til lån uten å måtte skaffe det fra andre banker i et svært presset marked.

Dette er F-lån F-lån er det virkemiddelet som først og fremst blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet.

Lånene skal sikre at norske banker har nok kontanter til å låne ut penger videre til kundene sine.

F-lån fungerer ved at Norges Bank auksjonerer ut lån med fast rente til banker i bytte mot en form for sikkerhet. På den måten får bankene tilgang til norske kroner uten å måtte skaffe det fra andre banker i et svært presset marked. Vis mer vg-expand-down

Sentralbanken vil tilby slike lån så lenge situasjonen i interbankmarkedet tilsier at det er nødvendig. Det første tilbudet av slike F-lån blir gjort allerede fredag ettermiddag.

F-lånene som nå tilbys vil komme i tillegg til allerede annonserte markedsoperasjoner, og markedsoperasjoner som følge av prognosene for strukturell likviditet.

Her kan du lese mer om Norges Bank Norsk krone