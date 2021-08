Detaljhandelen faller for andre måned på rad i juli

Fallet på 3,1 prosent i juli er den største nedgangen i detaljhandelsindeksen siden 2020.

ØKONOMENE ventet at detaljhandelen skulle falle for andre måned på rad i juli. Vis mer

Detaljhandelen faller for andre måned på rad, med en nedgang på 3,1 prosent i juli, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det i snitt ventet et fall i detaljhandelen på 0,9 prosent i juli etter en nedgang på 0,1 prosent måneden før, ifølge TDN Direkt.

Det desidert største bidraget til fallet i juli kom fra butikker med salg av byggevarer. Kraftig prisvekst på trelast er med på å presse prisene i denne næringen opp, og fra juli 2020 til juli 2021 er det en prisøkning på hele på 44 prosent for «Materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig».

Netthandelen falt også denne måneden, med en nedgang på 11 prosent i sesongjustert volum. Nivået er fortsatt langt høyere enn det var før coronapandemien traff Norge i mars 2020, men har falt betydelig siden toppnoteringen i april 2021.

Salg av drivstoff trakk derimot opp, med en sesongjustert oppgang på 6,5 prosent fra juni til juli 2021, til tross for en økning i prisene på bensin og diesel i samme periode.

«Oppgangen i denne næringen kan skyldes at mange fortsatt valgte å feriere i Norge i år og har brukt bilen som fremkomstmiddel», skriver SSB.

Det var også en økning i salget av klær i juli, som var hardt rammet av stengte butikker og kjøpesentre i begynnelsen av 2021.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. Vis mer

Fortsatt høyere enn før krisen

I april 2020 kom den første store oppgangen i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen etter at pandemien traff Norge. Oppgangen fortsatte frem til den første nedgangen kom i august samme år.

Fortsatt er volumet i detaljhandelen svært høyt sammenlignet med før pandemien.

Pandemien og nedstengningene som fulgte har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum.

Økt sparing gjennom krisen har også gitt bedre økonomi til de som har beholdt jobben.

Det private forbruket er en viktig faktor for å få fart i økonomien igjen etter krisen.

– Grunn til å tro at tjenester tar over

«Detaljomsetningen kraftig ned i juli, men fortsatt høye nivåer», skriver Handelsbanken i en kommentar, og legger til at det fortsatt er god vekst i totalt konsum.

Meglerhuset påpeker at prisøkningen på trelast dempet volumet av byggevarer i juli, og var hovedårsaken til at detaljhandelen falt såpass markert.

«Men merk at markedsprisen på trelast allerede har falt tilbake fra toppen, så vi antar at akkurat denne negative effekten er forbigående», skriver Handelsbanken-økonomen Marius Gonsholt Hov.

Han tror også at detaljomsetningen generelt dempes av at konsumet nå vris mer tilbake til

tjenestesektoren igjen.

«Fremover vil vi nok også se at tjenestekonsumet henter inn igjen stadig mer av det tapte

terrenget. For selv om tjenestekonsumet har vist god vekst i det siste, er nivået fortsatt klart lavere enn i perioden før coronakrisen.»

Selv om norsk økonomi allerede har hentet inn igjen nivået fra før krisen, er aktiviteten fortsatt lavere enn sitt potensielle nivå, påpeker Gonsholt Hov.

«Med utsikter til videre konsumvekst i tiden fremover, ser vi imidlertid for oss at Fastlands-BNP vil nå opp igjen til potensialet innen utgangen av året», skriver han, og tilføyer at renten «etter alle solemerker settes opp til 0,25 prosent i september».