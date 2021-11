Sjeføkonom frykter Norges Bank kan få en bolig-overraskelse

Det store spørsmålet for boligmarkedet fremover er hvordan folk reagerer når rentehevingene begynner å bite, ifølge sjeføkonom.

BOLIG-NEDKJØLING: Sjeføkonom og analysesjef Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom. Vis mer

Boligprisene falt 0,4 prosent i oktober, en måned som pleier å bety prisfall i det norske boligmarkedet.

Sesongjustert var prisene opp 0,2 prosent.

I Oslo falt prisene 0,6 prosent nominelt. I hovedstaden var prisene ned også sesongjustert, med 0,1 prosent.

Sjeføkonom og analysesjef Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom sier at usikkerheten for boligprisene fremover handler om en spesiell effekt.

– Spørsmålet er om husholdningene blir mer reserverte. Det vil vi i så fall antagelig se mer til neste år, sier Due-Andresen til E24.

Due-Andresen peker på at Norges Bank har sagt at styringsrenten skal opp i flere runder.

– Men folk merker det på lommeboken først når det er et faktum, sier Due-Andresen.

Hun sier at Norges Bank ikke i så stor grad får tatt høyde for denne effekten i sine analyser.

– Avkjølende effekt

Due-Andresen utdyper at hun mener det er en fare for at Norges Bank kan få seg en bolig-overraskelse.

– Deres boligprisprognoser henger sammen med vekst i sysselsetting og lønninger, som gjør at husholdningene kan ta unna renteoppgangen som kommer. Norges Bank legger til grunn at husholdningene har forutsatt rentehevingene allerede nå.

– Når rentehevingene begynner å merkes på lommeboken, kan det godt hende at folk blir mer forsiktige og gjør andre prioriteringer, sier Due-Andresen.

Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Norges Bank venter at boligprisene vil stige videre, med 1,7 prosent neste år. For 2021 venter sentralbanken en boligprisvekst på 9,2 prosent. Til sammenligning venter Eiendom Norge nå en boligprisvekst på seks prosent i år.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret peker på at den moderate utviklingen i boligmarkedet fortsetter.

– Vi ser at renteøkningen som har vært har hatt en litt avkjølende effekt nå de siste månedene, sier Macic.

Macic peker på at det er forventningene om flere renteøkninger de kommende årene.

– Det vil trolig bidra til en mer langsiktig moderat utvikling det neste året eller to, sier Macic.

Aktiviteten i boligmarkedet har falt betydelig etter det spesielle fjoråret.

Det ble solgt 13,6 prosent færre boliger i oktober i år sammenlignet med samme måned i 2020.

Fortsatt høyt prisnivå

Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB, påpeker at prisene falt litt mindre enn det som er normalt i oktober.

– Vi ser litt moderering i prisveksten nå, men prisene er fortsatt på et høyt nivå, selv om vi er betydelig under «peaken» på 12,5 prosent på årsbasis fra april, sier Dalstø.

Dalstø sier at den sterke boligprisveksten vi så i starten av året var en viktig grunn til at Norges Bank hevet renten i september. Nå ligger imidlertid prisveksten litt under det Norges Bank har ventet.

– Det betyr at Norges Bank ikke trenger å være like bekymret for den finansielle stabiliteten fremover, men de må fortsatt lever på renteplanen for å unngå kraftig prisoppgang, sier Dalstø.

Etter fjorårets kraftige oppgang har verdien på bruktboliger i hovedstaden nå falt syv av de siste åtte månedene.

Dalstø sier Oslo ligger an til å få den laveste prisveksten av storbyene i år.

– Men så er det klart at man her kommer fra et veldig høyt nivå, så det er ikke rart at oppsiden er mer begrenset, sier Dalstø.

Tror toppen er nådd

Radni Marjaama, leder for personmarked i Nordea Norge, sier boligtoppen kanskje er nådd for denne gang.

– Det har vært kraftig prisvekst over lang tid, vi venter nå er stabil prisutvikling fremover, men hvor vi kan oppleve enkelte perioder som skiller seg ut hvor priser både kan stige og falle, sier Marjaama.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror den sterke boligprisveksten er historie.

– Boligmarkedet er velfungerende, men etterspørselen nærmer seg mer normale nivåer og husholdningens låneopptak vil gradvis bli begrenset av høyere renter og utlånsregulering.

Geving sier at alt nå ligger til rette for en svakere prisvekst i årene som kommer.

– Dette er gode nyheter særlig for førstegangskjøpere som vil oppleve noe mindre konkurranse i boligmarkedet, sier Geving.