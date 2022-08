Nordea er første bank til å heve utlånsrenten

Nordea er første bank til å heve sine utlånsrenter etter at Norges Bank torsdag hevet renten med 0,5 prosentpoeng for andre gang på rad.

Storbanken øker renten på både boliglån og innskudd, skriver Nordea i en pressemelding fredag ettermiddag.

Rentesatsene økes med inntil 0,5 prosentpoeng på alle boliglån, opplyser Nordea til E24.

– Bakgrunnen for hevingen er Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten, og at pengemarkedsrenten har fortsatt å stige gjennom sommeren, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge i pressemeldingen.

På innskuddssiden hever Nordea renten med 0,5 prosentpoeng for kunder med sparekonto ekstra inntil 100.000 kroner. Banken hever også renten på BSU.

De nye rentesatsen for eksisterende lån vil gjelde fra 30. september.

Følger etter renteheving

Som vanlig følger landets banker etter sentralbanken når styringsrenten justeres.

Norges Bank hevet torsdag renten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent.

Det er den andre doble rentehevingen på rad fra sentralbanken. Styringsrenten er oppe på det høyeste siden 2011.

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne ventet på forhånd at de første bankene ville varsle rentehopp fredag.

– Trenden er at storbankene kommer først og småbankene venter litt. Derfor må man se an litt før man velger å bytte bank, sier Pihl.

Bankene må varsle om rentehevinger god tid i forveien, så rentekostnaden vil ikke øke umiddelbart.

– For de som har lån har banken seks ukers varslingsfrist før renten kan settes opp for denne rentehevingen. Det betyr at denne rentehevingen får virkning fra starten av oktober, sier Pihl.

Flere rentehevinger fremover

Norges Bank varslet samtidig med økningen av renten torsdag at styringsrenten «mest sannsynlig» settes videre opp i september, uten å si noe om hvor mye.

– Prisoppgangen de siste månedene har vært bredt basert og kan innebære at prisveksten holder seg høy lenger. Det tilsier en raskere renteoppgang enn anslått i juni, skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Torsdagens rentebeslutning fra Norges Bank kommer etter et såkalt mellommøte, uten fullstendige analyser og nye prognoser for rentene fremover. Ved møtet i juni anslo sentralbanken at blir en rentetopp for boliglån på rundt 4,3 prosent i 2024.

Både Nordea Markets og DNB Markets venter en ny dobbel renteheving også på møtet i september. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets tror torsdagens rentehopp vil merkes.

– Alle de som har gjeld vil merke at kostnadene øker raskt og at den skal opp til et nivå som ikke er kjent på en stund. Vi skal videre opp herfra, sa hun til E24 torsdag.

– Norges Banks analyser viser at dette kommer til å merkes. Kanskje mest for dem med middels eller høye inntekter, for de har høye lån, sa Haugland.

Slik kan boliglånet ditt bli påvirket For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt. Et lån på 3 millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader pr. år, ikke medregnet skattefradrag, hvis renten stiger med 1 prosentpoeng. Medregnet skattefradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på 3 millioner hvis renten stiger med 1 prosentpoeng. Mellom mai 2020 og september i fjor lå styringsrenten på rekordlave 0 prosent. Siden da har Norges Bank hevet renten fem ganger, og nå ligger den på 1,75 prosent. Vis mer

