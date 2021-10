Advarer mot å selge bolig før du kjøper ny: – Mange kjøper en «halvveis» bolig

Boligmarkedet kjølner etter en enorm coronaopptur. Det betyr ikke at det er grunn til panikk og til å selge før du kjøper nytt, mener boligtopper.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren mener de aller fleste burde kjøpe ny bolig før de selger den gamle. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter corona-oppsvinget i boligmarkedet er det nå ventet at vi nærmer oss en normaltilstand igjen. Styringsrenten er satt opp fra null til 0,25, og før nyåret vil den trolig bli satt opp ytterligere 0,25 prosentpoeng.

I september falt boligprisene i Norge nominelt med 0,9 prosent, men justert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

– Ut fra parameterne vi vanligvis ser på, ser dette ut som en helt normal høst. Normalt faller prisene mot jul, og det ser vi egentlig allerede nå ut fra antallet som er på visninger og hvor mange bud vi får inn, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Risikerer hastekjøp

Ifølge meglertoppen beveger markedet seg nå likt som gjennomsnittet for de tre årene før pandemien satte rekordfart på boligprisene.

Med tregere marked oppstår et vanlig spørsmål: Hva er best når man skal bytte bolig – kjøpe eller selge først?

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren er klar i sin tale: Tommelfingerregelen bør alltid være å kjøpe først, når markedet beveger seg normalt.

– Det kan hende det ikke dukker opp noe på de kanskje tre månedene du har før overtagelse. Da må du leie noe, sette ting på mellomlagring ... Er du ung og ikke har så mange ting kan det gå, men det er en ulempe for en familie, sier Meier.

Dersom du har solgt boligen din og raskt må finne en bolig å kjøpe, er det større fare for å bomme, mener hun.

– Mange kjøper en «halvveis» bolig. Det er prekært at du finner et sted å bo, så du finner noe som er 50 prosent av det du ønsker deg. Så sitter du igjen og er litt misfornøyd. Det har jeg mange eksempler på, sier Meier.

Mellomfinansiering kan være billigere enn å leie

Meglertoppen påpeker at det å kjøpe først er normen i Norge – rundt 80 prosent velger å gjøre det.

Unntaket ser vi i kriseperioder, som finanskrisen i 2008. Eller helt i starten av pandemien. Da varslet bankene at de ikke ville gi ut mellomfinansiering, før det viste seg at boligmarkedet reagerte helt annerledes enn ventet.

En av grunnene til at noen velger å selge først, er at de ønsker å vite hva de har å rutte med før de kjøper noe nytt. Det mener Meier likevel ikke veier opp for fordelene ved å kjøpe først.

– Da råder jeg heller til å kjøpe for litt mindre, så du har litt å gå på, sier hun.

Også Buraas mener det stort sett vil lønne seg å kjøpe først, og eventuelt ta opp mellomfinansiering hos banken dersom salget ikke går i boks før du overtar ny bolig.

– Hvis omløpet er normalt ville jeg kjøpt først, for drømmeboligen er vanskelig å finne, sier han.

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom. Vis mer

Buraas påpeker at det å leie en bolig mens du venter på å kjøpe, fort blir dyrere enn mellomfinansiering.

– Mellomfinansiering på et lån på fire millioner med flate rente på tre prosent, vil koste rundt 7–8000 kroner etter skatt. Du får ikke leid noe for den summen sentralt i Oslo, sier Buraas.

Unntaket

I de store byene er omløpshastigheten i boligmarkedet relativt rask. Andre steder kan det ta lengre tid både selge – men også å finne boligen du ønsker deg.

Meier mener det kan være enda større grunn til å kjøpe først i områdene hvor markedet går tregere.

– Jeg har et vennepar som brukte 1,5 år på å finne ønsket bolig i Halden. Der det er lavere omløpshastighet ville jeg vært enda reddere for å selge først, sier Meier.

Buraas ville derimot vurdert å selge først i slike områder.

– Det er veldig avhengig av hvor i Norge. For områder hvor det kan ta et år å selge, ville jeg heller solgt først. Da er normalt tilbudssiden bedre. Om det er en fraflyttingskommune er det gjerne mye å velge ikke, sier Buraas, og legger til at det i disse områdene kan være enklere å finne et rimelig objekt å leie mens man leter etter drømmeboligen, sier Buraas.