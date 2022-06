Partene i flyteknikerstreiken innkalt til arbeidsministeren

Arbeidsministeren har kalt inn partene i flyteknikerkonflikten. Det betyr normalt at regjeringen vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd, ifølge arbeidsrettsekspert.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har kalt inn NHO Luftfart og NFO i forbindelse med flyteknikerkonflikten som har pågått i flere uker.

– Når partene er innkalt til statsråden, betyr det normalt at regjeringen har besluttet å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, sier arbeidsrettsekspert Alexander Sønderland Skjønberg til E24.

Han forklarer at formelt vil partene da ikke ha plikt til å stanse streiken og lockouten før inngrepet vedtas i regjeringen eller en lov om inngrep vedtas i Stortinget.

– Praksis og god skikk er imidlertid at streiken avblåses etter at statsråden har informert om beslutningen og møtet er avsluttet. Det betyr at alle skal tilbake til jobb så fort som mulig, sier han.

Arbeidsminister Mjøs Persen møter pressen klokken 9.30 i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Flyteknikerne har streiket siden 18. juni, da det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Luftfart og NFO. Natt til søndag 26. juni trådte den varslede lockouten for 450 flyteknikere i kraft.

NHO Luftfart og NFO møttes hos Riksmekleren torsdag forrige uke.

Konflikten mellom Flyteknikerne og NHO Luftfart 26. mai brøt Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) hovedforhandlingene med NHO Luftfart. Avstanden mellom partene var for stor.

Meglingsfristen hos Riksmekleren var satt til 17. Juni kl. 24:00.

Lørdag 18. juni ble det brudd i forhandlingene mellom NFO og NHO Luftfart. Dermed var streiken et faktum.

31 flyteknikere gikk ut i streik lørdag 18. juni. Den påfølgende mandagen ble ytterligere 75 flyteknikere tatt ut i streik.

21. juni varslet NHO Luftfart at de ville iverksette lockout natt til søndag, samme dag som NFO hadde varslet enda en opptrapping i streiken.

Søndag 26. juni ble lockouten iverksatt. Det betydde at 450 flyteknikere fra NFO blir nektet å komme på jobb. Vis mer