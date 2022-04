Drømmepåske for høyfjells­hotellene: – Omsetningsrekord

I fjor avbestilte halvparten av gjestene ved høyfjellshotellet Dr. Holms på Geilo uken før påske. Nå har situasjonen vært en helt annen.

Sol, snø og ingen pandemi har gjort godt for fjellhotellene i Norge.

– Denne påsken har vært strålende. Vi har hatt fulle hus, og en økning på flere hundre prosent sammenlignet med de siste to årene, sier administrerende direktør Sigmund Vika ved Dr. Holms hotell på Geilo.

Uken før påskeferien i 2021 kom regjeringen med nye coronarestriksjoner, som blant annet gikk ut på å unngå unødvendige reiser i Norge.

Dette førte til at flere høyfjellshotell rundt om i Norge ble nødt til å stenge ned. Kort tid etter restriksjonene, opplevde hotellet at halvparten av gjestene avbestilte. Fyri-hotellet i Hemsedal stengte ned og åpnet ikke opp igjen før til sommeren.

I år er ting mer eller mindre tilbake til normalen, og alle hotellene E24 har snakket med har hatt en sterk vekst de siste ukene.

Sammenlignet med 2019 tror Vika at de har hatt en økning på rundt 25 prosent i år.

Spent på sommersesongen

Tidligere i år så tallene til høyfjellshotellet mørke ut, men det har hentet seg opp de siste to månedene. Videre er direktøren spent på å se hvordan tallene utvikler seg utover sommeren.

– I mai forventer vi en rolig periode, men vi ser veldig positivt på den kommende tiden. Vi ser at det er flere større grupper som har måttet avbestille tidligere som nå kommer tilbake igjen etter pandemien, sier Vika.

Krigen i Ukraina kan føre til at flere internasjonale gjester velger å være mer forsiktige fremover. I påsken merket ikke Dr. Holms hotell noe til dette, men de er forberedt på at det kan påvirke tallene fremover.

– Vi er spent på å se hvordan sommersesongen blir. De siste to årene har vi nesten bare hatt norske gjester, men foreløpig så ser vi at det er kommet inn en del internasjonale bestillinger, sier han.

Et annet høyfjellshotell i området har også hatt fulle hus. Roger Espeli er administrerende direktør i Geilogruppen, som blant annet eier Vestlia Resort, og han sier de har hatt en drømmepåske.

Omsetningsrekord

De 700 sengeplassene på Vestlia Resort har vært fulle, og selv om hotelldirektøren ikke har nøyaktige tall helt enda sier han at de virker lovende.

– Vi har vært fullbooket, været har vært fantastisk og folk virker veldig glade for å være tilbake etter to år med pandemi. Så i år har vi hatt bestillings- og omsetningsrekord, sier Espeli.

Påskegjestene har i stor grad bestått av nordmenn, men i vinterferien hadde hotellet flere internasjonale gjester. Espeli er likevel usikker hvordan det blir utover våren og sommeren.

– Vi er optimistiske. Vi forventer egentlig en bra pågang til sommeren og utover høsten. Krigen kan komme til å påvirke oss, men det er ikke noe vi merker veldig tydelig ennå, sier han og legger til: – De siste to årene har sommersesongen vært relativt bra i forhold til situasjonene vi har stått i. Nå er vi glade for at ting går mer tilbake til normalen.

Hotelldirektør Michael A. Thomson er veldig stolt over innsatsen til arbeiderne sine de siste to årene.

Ikke nok kapasitet

Det er ikke bare hotellene på Geilo som har hatt en kraftig vekst. Quality hotell Skifer på Oppdal har hatt en omsetningsvekst på rundt 30 prosent sammenlignet med 2019.

Med strålende vær og gode snøforhold kan hotelldirektør Michael A. Thomson fortelle at de denne påsken har hatt fullbooket-hotell.

– Etterspørselen mot påsken har vært bra og det kom bestillinger hurtigere enn tidligere år. Det var flere vi dessverre måtte si nei til grunnet kapasitet, sier Thomson.

Hotellet på Oppdal blir brukt hele året og hotelldirektøren er positivt til resten av 2022.

– Vi er optimistiske med tanke på fremtiden etter å ha kommet oss gjennom en ekstremt tøff periode som hele bransjen vår har opplevd. Nå har vi begynt å bygge ting opp igjen, sier han.