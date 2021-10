Nordens største økonomifestival: - Opplysningstiden på sitt beste

For femte år på rad går Kåkånomics av stabelen i Stavanger. - Jeg har ikke sett noe sted i verden hvor man har fått til noe lignende, sier økonomiprofessor.

Daglig leder og festivalsjef Jan Inge Reilstad gleder seg til igjen å arrangere Kåkånomics. – Dette er en av to-tre samfunnsfestivaler i Norge som trengs, sier han. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Kåkånomics har på kort tid blitt en festivalinstitusjon her i landet. Det gikk ikke mange år før folk sammenlignet oss med Arendalsuka. Vi har laget et møtested som minner om det de har i Arendal, men med fokus på økonomi.

Dette sier daglig leder og festivalsjef Jan Inge Reilstad.

Onsdag ønsker han økonomer, samfunnsdebattanter og gjester velkommen til Stavanger for Kåkånomics. Festivalen varer til og med lørdag denne uken.

– Mye bedre enn Arendalsuka

Etter arrangementene møtes man gjerne over baren på kveldstid, ifølge Reilstad. Festivalsjefen kan ikke tenke seg en bedre by enn Stavanger å arrangere Nordens største økonomifestival i.

– Vi har lagt opp til cirka 85 arrangementer over hele festivalen. Stavanger har en liten og tett bykjerne hvor det er lett å forflytte seg mellom de ulike scenene, slår han fast.

Han sammenligner gjerne økonomifestivalen med den mer politiske Arendalsuka, men mener Kåkånomics tilbyr noe mer.

– Jeg er ikke tvil om at våre scener er mye bedre enn Arendalsuka sine. Våre er mer tilrettelagt for publikum, sier Reilstad.

Festivalsjefen er spent på oppmøtet under årets festival. Bildet er tatt i forbindelse med festivalen i 2018. Vis mer

Spent på oppmøte

På tross av koronapandemien ble faktisk festivalen arrangert også i fjor. Da traff man et lite vindu med lav smitte som tillot festivalen å gå av stabelen. Den gang med høyt oppmøte. Likevel er festivalsjefen spent på om folk møter opp også i år.

– Hva blir pandemiens betydning for festivalen i år, spør han smånervøst.

– Jeg kjenner mange fra kulturlivet som melder om lavt oppmøte. Kanskje folk fremdeles er veldig preget av mentaliteten fra pandemien. Så jeg er spent på oppmøtet fra folk, sier han før han legger til:

– Vi har uansett lagt til rette for at publikum skal trives. Programmet er godt og omfattende. Det er noe for alle, påpeker Reilstad.

Festivalsjefen mener det er naturlig at mange temaer går igjen over flere år. Et av temaene er rundt olje og klima. Likevel diskuteres dette i større grad nå enn tidligere.

– Det ville vært helt sinnssykt å ikke ha noe på det i år, sier han.

En av festivalens mest klassiske innslag er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo Karl Ove Moene. Vossingen mener Kåkånomics utgjør en uvurderlig arena for både fagpersoner og andre interesserte å møtes.

– Man får anledning til å diskutere ting som er i grenseland mellom politikk, økonomi og fagøkonomi. Jeg møter kollegaer samt interessante og nysgjerrige folk. Det er en helt unik blanding av underholdning, folkelighet og faglig innhold, sier han.

– Det er opplysningstiden på sitt beste. Jeg har ikke sett noe sted i verden hvor man har fått til noe lignende, legger han til.

En klassiker på Kåkånomics: Økonomiprofessor Karl Ove Moene. Vis mer

– Mindre jålete debattform

Også han trekker paralleller til Arendalsuka.

– Dette er det Arendalsuka skulle ha vært, men aldri ble. Kåkånomics tar dette viktige feltet som økonomi og økonomisk politikk er på en veldig god måte, slår Moene fast.

– Festivalen har en stil som i seg selv er underholdende, legger han til.

Som festivalsjefen påpeker også Moene en større konsentrasjon av debatter rundt det grønne skiftet på årets festival.

– Dette er helt naturlig fordi festivalen skal reflektere det som debatteres til enhver tid. Denne festivalen viser debattens relevans innenfor økonomifaget, sier professoren.

Som fagøkonom mener han festivalen gir en god anledning til å røske opp i det som ofte fremstår som behagelige akademiske rammer.

– Dette møtet mellom folk som ikke driver med økonomi og de som gjør det er veldig viktig. Det er kanskje for lite konfrontasjoner i faget selv. Vi bruker gjerne for liten tid til å være uenige oss imellom. Da er en slik festival en god anledning til å løfte opp ulike uenigheter.

– Jeg gleder meg uansett til en mindre jålete debattform enn det jeg er vant til i akademia, avslutter Moene.