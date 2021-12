Regjeringen vil øke bostøtte og sosialhjelp etter strømsjokk

For å hjelpe med den økte strømregningen har regjeringen kommet med en pakke for å hjelpe de som sliter.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram legger frem flere tiltak for å hjelpe med strømregningen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram sier til NRK at de foreslår å øke bostøtten kraftig gjennom vinteren.

– Det gjør at vi raskt når ut til mange av dem med dårligst råd allerede før jul, slik at de får håndtert strømkostnadene, sier han til kanalen.

Regjeringens tiltak innebærer at bostøtten økes med 1.500 kroner fra desember til mars, i tillegg til 150 kroner per person som bor i boligen. De vil også gi sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte en egen på pott på 100 millioner.

I november måtte en vanlig husholdning på det meste ut med flere hundrelapper ekstra per dag for strøm.

Strømprisene har satt flere rekorder i høst, sist gang forrige uke da en dusj i Sør-Norge kunne koste 26 kroner på det dyreste.

– Dette holder ikke

De høye prisene har skapt debatt også blant politikerne. Fremskrittpartiets leder Sylvi Listhaug krevde strakstiltak for å dempe effekten av dyr strøm under finansdebatten torsdag.

Hun mener dagens forslag til tiltak ikke monner, og at svært mange som ikke får bostøtte også sliter.

– Dette holder ikke. Regjeringens nye tiltak gjelder under 100.000 husstander som mottar bostøtte. Det er svært mange som i dag ikke mottar denne støtten som også sliter tungt, sier Sylvi Listhaug til VG.

Hun peker på at regjeringen foreslår å bruke 600 millioner, samtidig som staten tjener opp mot 30 milliarder ekstra på høye priser, ifølge henne.

– Det er ubegripelig at de har somlet i dagevis og kommer med dette. Det er svært mange vanlige folk som blir rammet knallhardt av de rekordhøye strømprisene og som er redd for at det blir vanskelig å betale strømregning og få råd til å fire jul som ikke får hjelp av regjeringen, sier Listhaug.

– Utrolig skuffende

Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre, mener det er bra at regjeringen øker bostøtten for de mest sårbare, men mener det ikke er nok for «den kalde vinteren vi har foran oss».

– Dette var utrolig skuffende. For vanlige folk er det ingen hjelp og få, sier Bru i en uttalelse.

Hun mener tiltakene kunne vært gjort for flere uker siden, mener det nå er er på tide at regjeringen skjærer igjennom og kommer med «en løsning som monner for studenter og småbarnsfamilier».

– Jeg har forståelse for at dette er vanskelig og komplisert rent byråkratisk, men nå må noen faktisk bare bestemme noe snart, sier hun.

Har tidligere gitt marsjordre til regjeringen

Rødt har tidligere foreslått å dele ut moms og Statkraft-utbytte til folket for å kompensere for den dyre strømmen.

MDG ville dele ut 5,1 milliarder kroner til folket, og viste da til den økte grunnrenteskatten som staten får fra strømselskapene på grunn av den høye strømprisen. Samt droppe regjeringens forslag til kutt i elavgiften for å heller gi pengene til folket, ifølge deres alternative budsjett.

Regjeringen fikk tidligere i desember marsjordre om å finne tiltak mot dyr strøm fra Ap, Sp og SV på Stortinget.

Interesseorganisasjonen Energi Norge har tidligere uttalt at de mener staten bør kompensere for høye strømpriser. Organisasjonen sa mandag at de mente det er helt nødvendig at staten bidrar med kontantoverføringer til forbrukerne, ved siden av økt bostøtte og nedtrapping av elavgiften.

Sirdal kommune har allerede bestemt at de gir 3.000 kroner til hver innbygger når strømprisen er ekstremt høy. Kommunen er medeier i kraftselskapet Agder Energi, og tiltaket skal ifølge NRK, finansieres av at kommunen forskutterer høy avkastning som vil komme fra selskapet.

I tredje kvartal dro Statkraft inn fem milliarder i overskudd, og rekordhøye kraftpriser i Europa ga tidenes høyeste driftsresultat for selskapet. Strømsjokket har gjort at staten forventer 2,3 milliarder mer i utbytte fra selskapet.