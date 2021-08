Witzøe må «tappe» selskapet for å betale formuesskatt, men stiller med milliarder for å kjøpe konkurrent

Oppdrettsmilliardær Gustav Witzøe har sagt at formuesskatten «tapper bedriften» der han er storeier. Bedriften har stor nok pengebinge til å by 11,8 milliarder kroner for et annet lakseselskap.

I slutten av juli møtte statsminister Erna Solberg Salmars storeier Gustav Witzøe. Vis mer