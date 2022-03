Økonomien kan koke over. Norges Bank trekker enda hardere i bremsene.

Norges Bank spår historisk gode år i økonomien. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache prøver å tøyle prispress og lønnspress med å sette opp renten hvert kvartal i to år.

Ida Wolden Bache debuterte som sentralbanksjef torsdag. Etter pressekonferansen ble det klart at jobben blir hennes i seks år. Nyutnevnt sentralbanksjef Jens Stoltenberg trekker seg.

Ett tall oppsummerer Norges Banks lyse spådommer for norsk økonomi:

Den registrerte arbeidsledigheten blir 1,8 prosent neste år.

Et blikk i statistikken viser at ledigheten var litt lavere i 2008, rett før det smalt i finanskrisen. Så må en tilbake til 1987 for finne lavere registrert ledighet.

Så lav ledighet betyr at norsk økonomi går for mer enn full maskin. Det er prispress, lønnspress og produksjonspress.

Da kan ikke Norge fortsette med historisk lave renter.

Derfor debuterte Ida Wolden Bache som sentralbanksjef med å sette opp styringsrenten fra 0,50 til 0,75 prosent torsdag. Neste renteøkning kommer i juni. Deretter går det slag i slag med renteøkninger før styringsrenten ender på rundt 2,50 prosent ved utgangen av neste år.

Budskapet fra Bache er at norske familier vil få gode år fremover.

– Arbeidsledigheten holder seg lav. Sysselsettingen fortsetter å øke. Vi legger også til grunn at lønningene vil vokse raskere enn prisene fremover. Det innebærer at de disponible inntektene i husholdningene øker, sier hun.

Styring av prisveksten Ifølge rådende lære blant sentralbanker er lav og stabil prisvekst det beste bidraget sentralbanken kan gi til en god økonomi. Finansdepartementet har gitt Norges Bank i oppdrag å holde den årlige prisveksten nær 2 prosent over tid. Banken setter styringsrenten opp og ned for å komme nær målet. Norges Bank kan også bruke styringsrenten for å bidra til høy sysselsetting og fornuftig gjeldsnivå. Vis mer

Renten tøyler prisveksten

2022 og 2023 vil bli preget av stadig økende styringsrente som prøver å kjøle økonomien. Den årlige prisveksten kan bli for høy i forhold til Norges Banks oppdrag om å holde den rundt 2 prosent over tid.

Økende priser på strøm, bensin og diesel har preget nyhetene i vinter. Årsakene finner man i stor grad i utlandet. Bache brukte ikke mye tid på strøm og bensin torsdag.

– Den samlede prisveksten har økt fordi energiprisene har økt. Vi legger til grunn fremtidsprisene på energivarer når vi lager anslag på prisveksten. Så tar vi også inn over oss statens strømstøtteordning, sier hun.

I markedene for strøm, olje og gass er det mange avtaler om priser og leveringer inn i fremtiden. Disse faller de neste årene.

Bache oppsummerer med at den samlede prisveksten vil holde seg høy den nærmeste tiden.

– Så vil den avta ganske raskt, sier hun.

Tallene viser at prisveksten mer enn halverer seg fra i år til neste år. Det er håp for strømbrukere og bilister.

Et dykk ned i prognosene viser at en rekke andre størrelser også går rett vei for vanlige folk, selv om boliglånet blir dyrere.

Lønnsvekst i vente

Norges Bank venter en lønnsvekst på 3,7 prosent i år og solide 4 prosent neste år.

Anslått lønnsvekst er høyere enn anslått prisvekst. Dermed øker trolig det som kalles reallønnen. LO vil få oppfylt sitt krav om økt kjøpekraft i år. Folk flest vil få bedre råd. Men det blir ikke mye, hvis Norges Bank får rett.

Det er likevel litt bedre enn i fjor da reallønnen i gjennomsnitt var uendret. Neste år vil den lave prisveksten gi mye bedre vekst i reallønnen.

– Når vi ser for oss ganske god vekst i reallønningene fremover, henger det sammen med at kapasitetsutnyttingen vil være noe over et normalt nivå. Ledigheten vil være lav, sier Bache til Aftenposten.

Lånerenten blir mer normal

Fra våren 2020 til september i fjor var styringsrenten null komma null. I fjor var lånerenten i banken i gjennomsnitt knapt 1,9 prosent for et boliglån. Den vil stige sakte mot 4 prosent ved utgangen av 2025.

Den reelle lånekostnaden vil også stige. Den kan måles ved bankrenten minus prisveksten og rentefradraget. Prisvekst gjør hver krone mindre verdt. Det bidrar til at et lån i et gitt kronebeløp reelt sett skrumper.

I tillegg kan en drøy femtedel av rentekostnaden trekkes fra på skatten.

I fjor endte den reelle lånekostnaden under null. Verdien av lånet falt mer enn det kostet i renter. Det samme skjer også i år. Men så er det slutt.

– Prisveksten er jo høy nå. Så venter vi at den vil avta, slik at også realrenten vil øke lenger frem, sier Bache.

Få ledige og mange nye jobber

Norges Bank spår at ledigheten vil falle til et historisk lavt nivå på grunn av høy fart i norsk økonomi. Antall ledige stillinger er høyere enn på mange år.

– Det store bildet er at ledigheten vil holde seg nær 2 prosent de kommende årene, hvis utviklingen blir slik vi nå ser den for oss, sier Bache.

Så lav ledighet betyr i praksis et svært stramt arbeidsmarked. Det blir sterk vekst i antall jobber. For i år spår Norges Bank at sysselsettingen vil stige med 3,0 prosent. Med litt over 2,8 millioner sysselsatte i utgangspunktet, betyr dette at det blir rundt 85.000 nye jobber i år.

– Mange bedrifter vi snakker med, blant annet i vårt regionale nettverk, melder nå at mangel på arbeidskraft begrenser produksjonen. Det er god etterspørsel etter arbeidskraft og mange ledige stillinger, sier Bache.

Sparepenger på lager

Norges Bank spår at husholdningenes forbruk vil stige 6 prosent i år. Dette er den høyeste veksten på ett år siden 1985. Neste år vil det dabbe av.

Men svært høy vekst i år er motstykket til enda større fall i forbruket i pandemiåret 2020. Så det jevner seg ut.

Gjennom pandemien sank forbruket mye mer enn inntektene. Det betyr at sparingen var høyere enn normalt. Nå blir pengene tatt ut av banken og brukt.

– Vi antar at spareraten vil avta fordi den har vært unormalt høy under pandemien. Vi antar at den vil nærme seg et mer normalt nivå og også at husholdningene vil bruke noe av de oppsparte midlene fra de siste årene, sier Bache.

Prøver seg med prisfall på nytt

I en oppdatering av prognosene i mai 2020 spådde Norges Bank at boligprisene ville synke med 1–2 prosent i hvert av årene 2020 og 2021. Slik gikk det ikke: I stedet steg de med i alt 14 prosent over de to årene.

Nå prøver banken seg på nytt og venter at boligmarkedet beveger seg mot et lite prisfall neste år. For i år spår banken at prisveksten blir halvert i forhold til i fjor.

Førstegangskjøpere håper nok at Norges Bank treffer bedre denne gangen.

