Toppsjefer økte lønna med flere hundre tusen kroner – fylkesrådet innrømmer at de mangler lønnspolitikk

Toppbyråkrat Stein Ovesen fikk kraftig lønnsøkning i det nye fylket, mens vanlige ansatte ikke fikk noe ekstra.

MILLIONLØNN: Stein Ovesen er toppsjef i Troms og Finnmark Fylkeskommune, og havnet på lønnstoppen etter en kraftig lønnsøkning. FOTO: MARTIN LÆGLAND Vis mer

Rettelse: Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt gale opplysninger til iTromsø om lønna til samferdselsjef Bjørn Kavli. I første versjon av saken sto det at Kavli har hatt en lønnsøkning på 400.000 kroner de siste to årene. Dette stemmer ikke. Kavli har hatt minimal lønnsøkning i dette tidsrommet.

Flere toppsjefer fikk kraftige lønnshopp da Troms og Finnmark ble slått sammen til et fylke. Over 10 ansatte har fått sekssifret lønnsøkning på opptil flere hundre tusen kroner i løpet av de to siste årene.

Det skjer selv om et uttalt mål for å slå sammen fylkene var å effektivisere driften og spare penger.

De kraftige lønnsøkningene for de med høyest lønn fører til at lønnsforskjellene i fylkeskommunen har økt med over 30 prosent på de siste to årene. Det viser dokumenter iTromsø har fått innsyn i, med oversikt over de 100 best betalte i fylkeskommunen.

Fikk lønnsøkning på 250.000 kroner

Fylkets øverste administrative leder, Stein Ovesen, har økt årslønnen med 250.000 kroner, fra 1,1 million kroner i 2018 til 1,38 mill kroner i år. Det er en lønnsøkning på 23 prosent på to år.

Marianne Pedersen, leder for kultur og levekår, økte årslønnen med 175.000 kroner, fra 700.000 kroner i 2018 til 875.000 kroner i år. Det er en økning på 25 prosent på to år.

Økte forskjeller

Når lønningene øker hos topplederne, men er stabil blant de ansatte, fører det til langt høyere lønnsforskjeller i fylkeskommunen.

I 2018 var det 610.000 kroner i forskjell mellom den ansatte med høyest og lavest lønn på topp 100-listen. Da fikk Overtannlege Elisabeth Camling på øverste plass 1,175 millioner kroner i årslønn, mens lærer Rolf Halvard Hansen på 100 plass fikk 563.000 kroner i årslønn.

To år senere er forskjellen mellom topp og bunn på 100-lista økt til 800.000 kroner. Tannlege Bernt Arne Rønbeck tjener 1,38 millioner kroner i årslønn, mens lærer Hansen på Ishavsbyen skole har økt lønna til 580.000 kroner.

Rønbeck tjener dermed over dobbelt så mye som Hansen i årslønn. Hansen vil ikke kommentere saken.

Lønnsforskjellene på topp 100-lista har dermed økt med 31 prosent på to år.

Tjener over 900.000 kroner i snitt.

Årslønnen for de 100 best betalte i Troms Fylkeskommune var i 2020 i snitt på 925.000 kroner, og skal justeres opp under lønnsoppgjøret senere i år. I løpet av de to siste årene har årslønnen i snitt økt med 67.000 kroner blant de 100 best betalte.

De 100 best betalte fikk i snitt en lønnsøkning på 7,2 prosent fra 2018 til 2020. Lønna til folk flest økte med seks prosent i samme periode.

Har ikke lønnspolitikk

Fylkesråd for økonomi, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), ser at fylkesrådet vil se på lønnspolitikken til organisasjonen etter sommeren.

– Vi er inne i en budsjettprosess hvor vi ser på likheter og ulikheter mellom lønna i Troms og Finnmark.

UTEN LØNNSPOLIITKK:Fylkesråd for økonomi, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), sier at de vil se på fylkets lønnspolitikk til høsten Vis mer

Fylket ble formelt slått sammen 1. januar 2020. Først nå nylig ble alle de ansatte innplassert i sine roller, ifølge Balto,

– Vi har ikke fastsatt lønnspolitikk ennå, men det skal vi komme tilbake til i fylkesrådet.

– Hva tenker du om at lønnsgapet mellom de som tjener aller mest og resten har økt?

– En del av sammenslåingsprosessen er at man har gjort organisatoriske endringer. De første tingene man landet var toppledelsen i administrasjonen, og så går vi videre til fastsettelse av øvrig lønnspolitikk. Vi har identifisert hva skal gjøre i lønnspolitikken for å rette opp i skjevheter og ulikheter i hele organisasjon.

iTromsø har ikke fått tak i verken Stein Ovesen eller Bjørn Kavli.

Sjekk hvem som tjener mest

Scroll til høyre for å sjekke lønna.

