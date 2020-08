Nå må Tangen bygge enda en brannmur mellom seg selv og formuen

Et nyopprettet aksjeselskap med et flertall styremedlemmer som ikke er nærstående til Nicolai Tangen, blir den nye juridiske brannmuren mellom Tangen og hans veldedige stiftelse.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen må lage nye juridiske brannmurer selv om han gir bort eierandelen i AKO Capital til stiftelsen AKO Foundation. Vis mer Foto: Tomm W. Christiansen

Advokatene i og utenfor Norges Bank som de siste månedene har jobbet med å sette opp juridiske brannmurer mellom Nicolai Tangen og AKO-systemet, kan ikke ta ferie ennå. For etter at Tangen mandag kveld offentliggjorde at han gir bort sin eierandel på 46 prosent av det britiske forvaltningsselskapet AKO Capital til stiftelsen AKO Foundation, så har det oppstått nye problemstillinger.

To forhold må løses

Det ene er at en stiftelse som AKO Foundation etter britisk lov ikke kan være eier i et selskap som AKO Capital. Dette britiske forvaltningsselskapet er et såkalt «partnerskap med begrenset ansvar» og har som formål å tjene penger. Medlemmene/eierne må være personer eller selskaper.

Det andre problemet går direkte på de mye omtalte økonomiske interessemotsetningene mellom Tangen og Oljefondet. Det er at to av tre styremedlemmer i AKO Foundation er nærstående til Tangen.

Ny brannmur bygges

Aftenposten/E24 har spurt Tangen og Norges Bank om hvordan disse problemstillingene skal løses. Svaret er at det opprettes et nytt selskap som blir eid av AKO Foundation. Dette selskapet vil ha en juridisk form tilsvarende et norsk aksjeselskap.

Med en gang Tangen har overført eierandelen på 46 prosent (43 prosent av stemmene) til AKO Foundation, så gir stiftelsen derfor denne eierandelen rett videre til det nyopprettede selskapet. Foreløpig tituleres selskapet med bare arbeidsnavnet «SubCo».

Henrik Syse er så nær venn av Tangen at han regnes som nærstående. Syse sitter i styret for AKO Foundation, men må overlate til styret i et nytt datterselskap til stiftelsen å håndtere eierposten i AKO Capital. Vis mer Heiko Junge

– SubCo vil donere alle inntekter

– SubCo vil deretter donere alle inntekter som kommer fra AKO Capital LLP, til AKO Foundation. Utøvelsen av stemmerettighetene i AKO Capital LLP vil da ligge i styret i SubCo, som vil ha et flertall av personer som er uavhengige (ikke nærstående) av Nicolai Tangen, heter det i en e-post fra presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank til Aftenposten/E24.

Flere jurister stilte seg tirsdag kritisk til at Tangens stiftelse skulle overta verdier fra Tangen, tilsynelatende uten at de visste om det nye datterselskapet til AKO Foundation. Aftenposten/E24 har derfor spurt Tangen og Norges Bank om de ikke burde informere offentligheten mer i detalj om de nye brannmurene for å unngå en ny runde som den med Tangens utsagn om at «alle bånd til AKO er brutt» fra mars i år.

Svaret er foreløpig at de i Norges Bank vurderer å gå ut med mer informasjon.

Går nok inn i styret igjen

Tangen svarer ikke på Aftenposten/E24s direkte spørsmål om han ønsker å gå inn i styret igjen.

Selv er Tangen opptatt av å få frem forskjellen mellom at han eier 46 prosent av AKO Capital og at et datterselskap av stiftelsen AKO Foundation, med et styreflertall som er uavhengige av ham, skal eie.

«Hvis jeg skulle tiltre som styremedlem (trustee) i AKO Foundation etter at jeg har sluttet i Norges Bank, er det viktig å understreke at jeg ikke vil få noen personlige eier- eller utbytterettigheter i AKO Capital. Jeg vil i så fall være en del av et styrekollegium med et felles ansvar for stiftelses virksomhet», skriver Tangen i en e-post til Aftenposten/E24.

Nicolai Tangen kommer etter alle solemerker til å engasjere seg i sin egen stiftelse når hans åremål i Oljefondet er omme. Vis mer Olav Olsen

Hva blir forskjellen?

AKO Foundation kommer til å bli en ganske så rik stiftelse når den overtar Tangens eierskap i AKO Capital.

Men den nye ordningen vil ikke ha noe som helst å si når det gjelder de årlige donasjonene til stiftelsen de kommende fem til ti årene. Allerede i den første arbeidsavtalen mellom Tangen og Norges Bank var det et premiss at stiftelsen skulle motta alle utbytter så lenge Tangen er oljefondssjef.

Forskjellen er eierskapet. Tangen kan ikke lenger etter endt åremål om fem til ti år snu pengestrømmene fra AKO Capital til AKO Foundation og tilbake til seg selv personlig. Om han eventuelt skulle hatt et ønske om det.

