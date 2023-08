Nullvekst for norsk økonomi i andre kvartal

Norsk økonomi holdt seg uendret fra første til andre kvartal. Sterk prisvekst og høyere rente har trukket ned kjøpekraften til husholdningene. – Akkurat det vi trenger, sier sjeføkonom.

Bildet er fra Karl Johan i Oslo.

Det var ingen vekst i norsk økonomi i andre kvartal. Tirsdag publiserte SSB Norges nasjonalregnskap, der BNP er blant de viktigste tallene.

På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent, ifølge Bloomberg.

Fra mai til juni var det heller ingen vekst i økonomien. I første kvartal vokste derimot økonomien med 0,2 prosent.

Dempet etterspørsel

– Veksten flatet ut i første halvår 2023. Sterk prisvekst og høyere rente har trukket ned kjøpekraften til husholdningene, og det demper etterspørselen. Det gir en generell nedkjøling av økonomien, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Sett bort fra bilkjøp, som var usedvanlig lave i første kvartal 2023, falt husholdningenes konsum i andre kvartal.

– Akkurat det vi trenger

Sjeføkonom i SR-Bank Kyrre Knudsen sier dagens BNP-tall er gode nyheter.

– Det er presset i økonomien som har ført til høy inflasjon og derfor alle rentehoppene. Nå ser vi en nedkjøling og det er akkurat det vi trenger, skriver Knudsen i en e-post til E24.

Han mener den ikke-eksisterende veksten viser at renten omsider biter og presset avtar.

– Det er jo mange faktorer her, men dette er et argument for at vi nærmer oss rentetoppen.

I august besluttet Norges Bank å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent, det høyeste siden 2008. Samtidig signaliserte sentralbanksjefen en ny renteheving i september.

VIL HA ÅPENHET: Sjeføkonom i SR-Bank vil ha inflasjonsutsikter og rentebane fra Norges Bank på alle møter.

Han skriver videre at vi med dette er ett skitt nærmere drømmescenarioet – det såkalte Goldielocks-scenarioet.

– Det innebærer at veksten i økonomien roer seg, inflasjonspresset avtar og renten etter hvert kan settes ned – samtidig som vi beholder jobbene våre.

Taler for ny renteheving

Seniorøkonom Sara Midtgaard mener på sin side at dagens tall styrker muligheten for ny renteheving neste måned.

– BNP i andre kvartal er noe svakere enn Norges Bank la til grunn, men det taler for en ny renteheving i september, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til E24.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til E24.

Midtgaard viser til at det i SSBs tall kommer fram at det er svak utvikling i flere næringer, og at Norges Bank nok følger nøye med på denne utviklingen.

– Særlig gjelder det innenfor bygg- og anleggsbransjen, som har blitt hardt rammet av renteøkningene. Norges Bank vil passe på at dette ikke blir for hard medisin for norsk økonomi. Men slik det ser ut nå, blir det nok ny renteheving, sier hun.

Midtgaard sier at arbeidsledighetstallene og kjerneinflasjonen fremdeles er sterkere enn prognosene.

– Det er vanskelige avveininger for Norges Bank. Flere næringer blir hardt truffet, samtidig som Norges Bank er svært bekymret for at inflasjonen holder seg på et høyt nivå, sier hun.

Boliginvesteringene falt

Boliginvesteringene falt for andre kvartal på rad.

Bygge- og anleggsvirksomheten var dermed næringen med det største negative bidraget til BNP. Dette må sees i sammenheng med husholdningenes reduserte boliginvesteringer og endrede regler for innleie av arbeidskraft, skriver SSB.