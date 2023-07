Prisene steg med 6,4 prosent i juni, viser ferske inflasjonstall

Matvareprisene har steget «uvanlig mye» i juni, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Priveksten tok seg noe ned i juni. Illustrasjonsfoto fra Karl Johan i Oslo.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres...

Prisveksten i Norge kom inn på 6,4 prosent i juni, målt mot samme måned i fjor. Det viser ferske inflasjonstall fra SSB.

På forhånd ventet økonomer og analytiker at prisveksten skulle dempe seg til 6,2 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg.

– Prisveksten fortsetter å ligge på et høyt nivå. De siste fem månedene har vi målt en prisvekst på rundt 6,5 prosent, når vi sammenligner med prisene 12 måneder før, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

Les på E24+ Hallgeir Kvadsheim om den svake kronen: Slik kan du tilpasse deg

I mai lå inflasjonen her til lands på 6,7 prosent.

Tolvmånedersendringen i juni var 0,3 prosentpoeng lavere enn det som ble målt i mai, viser tallene.

– Det er energiprisene som bidrar mest til å trekke veksttakten noe ned fra mai. Prisene på både drivstoff og elektrisitet falt fra mai til juni i år, mens de steg i samme periode i fjor, sier Kristiansen.

Matvareprisene fortsetter opp

Prisene på matvarer økte 2,5 prosent fra mai til juni, ifølge SSB-tallene. Dermed har det vært tre måneder på rad med relativt sterk prisvekst.

– Det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni måned. Dette fører til at tolvmånedersveksten for prisene på matvarer økte i juni fra et allerede høyt nivå i mai, sier Kristiansen.

Spesielt frukt og grønnsaker trekker indeksen opp i juni.

– Noe av oppgangen vi ser i juni kan skyldes en svekket kronekurs. Prisene på importerte jordbruksvarer steg klart mer enn norske jordbruksvarer den siste måneden.

– Klart sterkere enn ventet

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland er overrasket, og trekker spesielt frem at kjerneinflasjonen fortsetter å være rekordhøy på syv prosent. Det er dette tallet Norges Bank er mest opptatt av når de setter renten.

– Tallene er klart sterkere enn det både vi og Norges Bank hadde ventet. Både vi og Norges Bank ventet en prisvekst 6,6 prosent. Det er overraskende, sier hun.

– Dette er tall som trekker i retning av høyere renter.

Les også «Isflasjon»: – Betalte rundt 60 kroner for én

Rentehopp

Kjerneinflasjonen, som ser på prisveksten utenom energivarer og avgiftsendringer, kom inn på

Renten her til lands har blitt hevet mange hakk det siste halvannet året for å roe inflasjonen og få ned temperaturen i norsk økonomi. Den foreløpig siste hevingen kom i slutten av juni, da Norges Bank slo til med en «dobbel» renteheving opp til 3,75 prosent. Det er det høyeste siden 2008.

Sentralbanken styrer etter målet om å ha en stabil prisvekst på rundt to prosent over tid.

Inflasjonen i Norge har dempet seg noe siden toppen i fjor høst. Samtidig har den avtagende trenden vært mer forsiktig enn andre steder i verden.