Sjeføkonom i Handelsbanken: – Risiko for rentetopp på 4,5 prosent

Markedet begynner å se mot en rentetopp på 4,5 prosent etter shoppehopp og uttalelser fra den europeiske sentralbanksjefen.

Norges Bank venter rentetopp på 4,25 prosent i løpet av fjerde kvartal. Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov sier at markedet nå priser inn en sannsynlighet på rundt 20 prosent for at toppen blir 4,5 prosent.

– Til tross for sterk renteoppgang biter det ikke så mye nå som man kanskje skulle trodd, sier han.

Norges Bank klinket til med en dobbeltheving på 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent i forrige uke.

Sjeføkonomen trekker frem de sterke shoppetallene som kom onsdag morgen for å forklare hvorfor markedet nå ser økt risiko for høyere rentetopp.

Omsetningen i detaljhandelen økte med 1,2 prosent fra april til mai. I april handlet nordmenn mindre, og detaljhandelen falt med 1,2 prosent.

– Detaljhandelen trekker i samme retning. Sterkere i mai, men også revidert opp i april, sier Hov.

Ved å sette opp renten forsøker Norges Bank å kjøle ned økonomien og få ned etterspørselen. Sentralbanken håper det kan bringe prisveksten ned mot målet på to prosent. Sterke shoppetall indikerer at etterspørselen til nordmenn holder seg oppe.

– Dette tallet i seg selv er nettopp med på å støtte opp under at det ikke kommer et dramatisk omslag i norsk økonomi, sier Kjersti Haugland i DNB Markets.

Den norske prisveksten kom inn på 6,7 prosent i mai. Det var godt over hva som var ventet på forhånd.

Høyere renter i utlandet

Christine Lagarde kom også med uttalelser i retning av ny renteheving i juli. Hun sa også at det er lite trolig at ESB vil kunne fastslå selve renteoppgangen med det første. Det bidrar ifølge Handelsbanken til at markedet nå priser inn en økt risiko for norsk rentetopp på 4,5 prosent

– Utsagnene til Lagarde ble tolket som haukete haukete«Haukete» og «duete» beskriver motsatte oppfatninger om hvilke renter det økonomiske bildet krever. En «hauk» støtter høyere renter, mens en «due» ønsker lavere renter., sier sjeføkonomen.

Høyere renter i utlandet kan bety at Norges Bank vil sette opp renten mer. Under forrige ukes rentemøte trakk sentralbanksjef Ida Wolden Bache frem den svake norske kronen. Den kan føre til at varer i utlandet blir dyrere, slik at bedrifter setter opp prisene og at inflasjonen (prisveksten) dermed blir høyere.

Rentedifferanse med utlandet trekkes frem blant analytikere som en av hovedforklaringene på hvorfor kronen svekker seg. Investorer ønsker gjerne å ha valuta i land med høye renter for å få mer avkastning.

Sammenlignet med våre handelspartnere utlandet ligger ikke rentenivået spesielt høyt i Norge. I USA ligger styringsrenten innenfor intervallet 5 til 5,25 prosent. Storbritannia overrasket nylig og klinket til med en dobbeltheving til et nivå på fem prosent.

Den europeiske sentralbanken henger litt etter Norge med en rente på 3,5 prosent.