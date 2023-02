Dagligvare-toppen er lei av anklagene – inviterer næringsministeren til møte

Sjefen i Norgesgruppen har fått nok av anklagene. Nå lover han næringsministeren fullt innsyn i alle tall han ønsker.

LEI: Konsernsjef i Norgesgruppen Runar Hollevik sier han ønsker å spille med åpne kort.

Runar Hollevik har sett seg lei på måten næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) omtaler dagligvarebransjen i mediene.

Ministeren har flere ganger vært tydelig på at han ikke ønsker at dagligvarer skal bli veldig mye dyrere, fordi det vil presse lommebøkene til allerede pressede norske privatøkonomier.

Nå har konsernsjefen i Norgesgruppen fått nok av å beskrivelsene fra statsråden.

– Vi kan ikke ha en situasjon der næringsministeren nærmest daglig kommer med beskyldninger om at vi øker matprisene mer enn det er grunnlag for. Fakta er at vår lønnsomhet går ned. Vi tjener altså mindre på å selge mat nå, enn det vi gjorde for et år siden. Våre kostnader har økt betydelig den siste tiden, sier Hollevik.

Bekymret for prishopp

Senest mandag sa Vestre i et intervju med VG at han var «forskrekket» over deler av matbransjen, og han mener det ikke er grunn til et stort prishopp nå.

I dag, den 1. februar, er et av to vinduer i året hvor leverandører av matvarer kan heve prisene overfor dagligvarebutikkene. Tine, Nortura og Orkla er eksempler på store leverandører i norsk dagligvare.

I år er det varslet at det vil komme et solid prishopp. Det bekymrer næringsministeren, som har satt ned et utvalg som skal se på hele dagligvarebransjen.

STRENG: Jan Christian Vestre (Ap) har tatt en tøff tone overfor dagligvarebransjen.

– Vi ser jo at enkelte varer har blitt vesentlig dyrere i butikken enn det de har blitt fra produsenten og produksjonen. Det kan ha naturlige forklaringer, men det er ikke sikkert. Derfor sier jeg at vi må finne ut mer om hvordan denne prisdannelsen skjer. Hvor blir pengene av?, sa Vestre til VG.

Han lanserte også en 10-punktsplan for bedre konkurransen og få lavere matpriser.

– Ønsker å spille med helt åpne kort

Matvarer har vært blant de mest inflasjonsdrivende varene i 2022. I desember hadde prisen på matvarer økt 11,5 prosent, sammenlignet med desember i 2021.

Dette er et stykke over den totale prisveksten for september, som var på 5,9 prosent.

På tross av prisstigningene sier Hollevik at bransjen opplever seg mistenkeliggjort, og lover næringsministeren innsyn i alle tall han skulle ønsker seg, så lenge han har lov til å gi det ut.

– Vi ønsker å spille med helt åpne kort ovenfor næringsministeren. Han skal få alle tall og opplysninger han ønsker, forutsatt at det er innenfor konkurranselovens rammer, sier Hollevik, som håper det er mulig å få til et møte raskt.

PRISSJOKK: Matvarene har på mange måter vært motoren i inflasjonen, og mange nordmenn har fått seg en ubehagelig overraskelse i kassa det siste året.

Han sier at økte innkjøpspriser er hovedårsaken til økte matpriser. og at det har også blitt dyrere å drive butikk på grunn av dyrere strøm.

Etterlyser andre verktøy

– Den situasjonen vi er i nå er ikke ønskelig, først og fremst for våre kunder som ser at de får mindre igjen for pengene sine når inflasjonen øker, men også for kjøpmenn over hele landet som ser at kostnadene øker raskere enn prisene. Vår viktigste jobb fremover er å holde kostnadene nede, slik at prisveksten kan dempes, sier konsernsjefen, før han går løs på tiltakene statsråden har gjennomført overfor næringslivet.

Vestre har forsøkt å få strømselskapene til å tilby gunstige fastprisavtaler til næringslivet, uten at ordningene foreløpig har svart til forventningene.

Hollevik mener Vestre også kunne benyttet andre verktøy for å bremse prisveksten for forbrukeren. Blant annet har de vegret seg mot å kutte i momsen.

– Han kan for eksempel innføre tiltak som reduserer næringslivets rekordhøye strømutgifter, eller han kan redusere matmomsen. Sammen med landbruksministeren kan han også bidra til et landbruksoppgjør som ikke øker matprisene. Regjeringen har med andre ord flere muligheter til reelt sett å påvirke matprisene i positiv retning, sier Hollevik.

Konsernsjefen lover overfor E24 at Norgesgruppen ønsker å bidra i jobben med å holde prisene nede.

– Dessuten har vi et håp om at han legger vekt stigmatiserende ordbruk. Maten blir ikke billigere av enkle retoriske grep, sier konsernsjefen i Norgesgruppen.