Kronen gjør det dårligst blant toppvalutaer

Kronen er en valuta som svinger i takt med risikoviljen i markedet. I år har det gått spesielt dårlig, sammenlignet med verdens mest omsatte valutaer.

Publisert: Publisert: 19. oktober 2020 19:28

Så langt i år er den norske kronen den valutaen som gjør det dårligst mot dollar blant G10-valutaene, skriver Bloomberg.

Disse valutaene er de ti mest handlede i verden, og inkluderer blant annet amerikansk dollar og britiske pund, i tillegg til svenske kroner.

Siden nyttår har den norske kronen svekket seg med 5,96 prosent mot den amerikanske dollaren, som nå koster rundt 9,3 kroner.

Til sammenligning har det britiske pundet samtidig falt med 2,16 prosent mot dollaren.

Ikke overrasket

Valutastrateg i DNB, Magne Østnor, forteller at det ikke overrasker han at kronen gjør det dårligst blant G10-valutaene, og at kronesvekkelsen bare til dels skyldes coronapandemien.

– Andre grunner til nedgangen er fallet i oljeprisen, smitteoppblomstring i Europa og utsikter til lavere vekst, sier han.

Det var også store forventninger til Norges Bank under rentemøtet i september, som endte med å skuffe mange. Den gang valgte Norges Bank å holde styringsrenten uendret.

– Kronen er en valuta som svinger i takt med risikosentimentet, og de to tilbakeslagene i det globale aksjemarkedet i september og oktober traff kronen hardt, forteller Østnor.

Han forventer heller ikke at kronen blir så veldig mye sterkere frem mot nyttår. Kronen har historisk sett gjort det svakest i desember, spesielt mot svenske kroner.

Dette er G10-valutaene G10-valutaene er en betegnelse for de ti mest handlede valutaene i verden

Valutaene som inngår er: Dollar fra USA, Australia, New Zealand og Canada, euro, britiske pund, yen, sveitsiske franc og norske og svenske kroner Vis mer vg-expand-down

USA-valg mulig joker

– Det er mye som kan påvirke kursen fremover, som for eksempel presidentvalget i USA, sier DNB-strategen.

Også Nordea Markets trekker frem det kommende presidentvalget i USA som en mulig joker for kronekursen.

– Et ryddig valg med en klar seier vil sannsynligvis føre til et bedre sentiment, skriver meglerhuset i en rapport.

– Det motsatte tilfellet vil være et utfall som minner om valget i 2000 mellom Bush og Gore. Da ble resultatet avgjort i høyesterett lenge etter valgdagen og aksjemarkedet falt om lag 10 prosent i mellomtiden.

Østnor viser til at økonomien holder på å hente seg inn, og isolert sett har tredje kvartal vært en av de aller beste noensinne for mange land. Han ser likevel på brexit og en smitteoppblomstring som mulige påvirkende faktorer fremover.

– Nå som flere land innfører restriktive tiltak for å stanse smitten, kan det hende aktiviteten demper seg, sier Østnor.

Dersom smitten fortsetter å stige kan det gi et nytt tilbakeslag for kronekursen, mener han.

Den svenske kronen på topp

Ifølge oversikten er det den svenske kronen som gjør det best. Valutaen har styrket seg 5,99 prosent mot den amerikanske dollaren.

Ifølge sjefanalytiker i Nordea, Ole Håkon Eek-Nielsen, spiller oljeprisen en vesentlig rolle i fallet på den norske valutakursen sammenlignet med våre naboer i Sverige.

I tillegg er den norske kronen mer sårbar i møte med markedsuro enn den svenske.

Han peker også på at flere land begynner å se på Norge som en «strandet ressurs » fordi olje ikke lenger blir sett på som fremtiden.

Folk har også vist mer interesse for grønne aksjer, som har fått en oppblomstring under pandemien.

– Den svenske kronen har ikke den samme mangelen på grønne aksjer som den norske kronen. Derfor ble den norske kronen hardere rammet av fallet i aksjemarkedet, sier sjefanalytikeren.

Eek-Nielsen peker også på tiltakene Sverige satt i gang da pandemien traff.

– De løste nedstengingen på en annen måte enn mange andre. Dette er et valg man ser lysere på nå, og kan ha vært en god strategi for Sverige, avslutter han.

