Det første rentehoppet kan komme raskt etter vaksineringen, tror økonom: – Da er man i en helt annen verden

Norges Bank har nok en gang bestemt at nullrenten blir liggende. Coronavaksinen bestemmer når det endrer seg, mener Nordea Markets.

Norges Bank innfridde brede forventninger på dagens rentemøte, og gjentok at nullrenten mest sannsynlig blir stående «en god stund fremover».

– Uttalelsen fra Norges Bank var overraskende haukete dersom du leser mellom linjene, skriver Nordea Markets i et notat.

Overfor E24 beskriver meglerhusets sjeføkonom dagens melding som «avmålt», men bet seg merke i følgende setning:

«På den annen side er vaksineringen kommet godt i gang, og det ser ut til at vaksineringen kan gå noe raskere enn tidligere lagt til grunn.»

– Norges Bank peker på både nedside og oppside. Oppsiden er at vi kan komme i gang med lettelser tidligere enn de hadde lagt til grunn. Det gjør at vi kommer nærmere oppsidescenarioet deres, og da følger det naturlig at renteøkningen fremskyndes ytterligere, sier Kjetil Olsen.

En renteheving forutsetter at Norges Bank ser klare tegn til normalisering i økonomien. Her er utrullingen av vaksiner mot coronaviruset sentral, understreker Olsen i Nordea Markets.

– Går alt etter planen nå, så vil den voksne befolkningen være vaksinert til sommeren. Da er man i en helt annen verden, tror vi. Vaksinen vil være nøkkelen til å få livene våre tilbake, og det ligger til grunn for alle som lager prognoser nå.

Hauk og due: «Haukaktig» («hawkish») og «duete» («dovish») beskriver motsatte oppfatninger om hvilke renter det økonomiske bildet krever.

«Hauker» mener rentene må holdes høye eller settes opp for å kontrollere inflasjonen.

«Duer» mener inflasjonspresset er så lavt at man må holde et lavt rentenivå. Vis mer vg-expand-down

Sentral vaksine

Viruskrisen har fått Norges Bank til å sette renten ned i flere omganger. Nå har styringsrenten ligget på null siden mai.

Men det er en annerledes krise som ligger til grunn for rentenivået, sier Olsen.

– En nullrente er en rente tilpasset en økonomi i krise, men nå er det ikke økonomien det er noe galt med, men helsen.

– Det som forårsaker krisen er smitteverntiltakene. Når de heves, så er krisen over. Og det kan skje ganske fort. Derfor kan også renteøkningen komme ganske raskt, når vi er rundt den baugen.

Nordea Markets tror rentehevingen vil komme i desember. Meglerhuset legger frem nye økonomiske prognoser i neste uke.

Bredt ventet

DNB Markets venter på sin side at rentehevingen vil komme i mars 2022.

Det er på linje med rentebanen sentralbanken kom med etter møtet i desember, som indikerte at styringsrenten kan heves i den første halvdelen av året.

– Innhentingen blir nå holdt tilbake av høyere smittetall og strengere vernetiltak. Samtidig er vaksinasjonen godt i gang, og det forventes at den økonomiske veksten vil ta seg opp senere i 2021, skriver seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, i et notat.

Han understreker at dagens rentebeslutning var bredt ventet på forhånd.

Tror på heving i høst

Danske Bank, som tror første heving kommer i september, mener Norges Bank ikke ser noen grunn til å gi noen nye rentesignaler nå.

– Dette var et såkalt mellommøte, men kun en pressemelding, dessuten er det kun en drøy måned siden siste hovedmøte, sier Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum i en uttalelse.

– Oppsummert sier Norges Bank at utviklingen siden desember har vært omtrent som ventet, og gjentar derfor formuleringen om at rentene blir holdt uendret en god stund fremover, og at de vil gjøre det inntil i det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

I dagens melding skriver Norges Bank også at strengere smitteverntiltak i flere europeiske land trolig vil dempe veksten den nærmeste tiden.

Samtidig skriver sentralbanken at veksten trolig avtok mindre i fjerde kvartal enn anslått i forrige rapport.

– De viser dessuten til at vaksineringen nå har startet, og at gjenåpningen av økonomien vil gjøre at veksten tar seg opp utover i 2021. Dette forsterkes av en ekspansiv finanspolitikk i USA, sier Jullum.

– Vi tror fortsatt at både Norge og de fleste europeiske land samt USA vil vaksinere en tilstrekkelig del av befolkningen i løpet av første halvår slik at alle restriksjoner kan fjernes fra sommeren og frykten for smitte vil påvirke atferden i liten grad.