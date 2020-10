Næringslivet forventer rekord i julehandelen: – Vi har rett og slett mer penger å bruke

Mindre penger brukt utenlands og på tjenester kan føre til rekord i harde pakker under juletreet.

Hver av oss vil bruke 12.160 kroner på varehandel i desember, ifølge NHOs prognose. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

Publisert: Publisert: 29. oktober 2020 19:18

– Dette er en eksepsjonelt sterk vekst, sier Øystein Dørum, direktør for samfunnsøkonomi i NHO.

NHO forventer at julehandelen vokser med 7,6 prosent fra 2019 til 2020. De definerer julehandel som all detaljvarehandel i november og desember - og i år anslår de at den vil nå 126 milliarder kroner.

– Hva er det som skjer? Svaret er at i år så har deler av tjenestekonsumet vært «forbudt» og det har vært vanskeligere enn før å bruke penger utenlands, sier Dørum.

I fjor endte julehandelen på 117 milliarder kroner, ifølge NHO.

Øystein Dørum, direktør for samfunnsøkonomi i NHO Vis mer byoutline Moment Studio

Dørum konstaterer at nordmenn har vridd forbruket fra utlandet til innlandet og vekk fra tjenester og mot varer under coronapandemien.

– Vi har rett og slett mer penger å bruke på butikken nå. Ikke på grunn av bedre råd, men mest fordi vi er blitt tvunget til å bruke mer av pengene våre på denne måten.

NHOs prognoser forventer at denne vridningen fortsetter fram til jul, med noen små justeringer.

Vi bruker 2.000 kroner mer i desember

Hver av oss vil bruke 12.160 kroner på varehandel i desember, ifølge NHOs prognose. Det er rundt 2.000 kroner mer enn vi bruker resten av årets måneder.

Tallet inkluderer dagligvarer, som utgjør rundt en tredjedel av gjennomsnittsmannens desemberbudsjett. Det er likevel andre varer som kanskje drar opp julehandelen mest.

Spill og leker øker omsetningen med 235 prosent i desember, mens gullsmeder omsetter for 172 prosent mer. På en tredjeplass over mest omsatte varer kommer bøker, som omsettes for 150 prosent mer i desember enn resten av året.

Totalt gikk varehandelen opp 21 prosent i desember 2019, sammenlignet med årets andre måneder.

– Jeg begynner å få vondt allerede med på tanke på hva jeg skal gjennom, forteller Dørum.

For ham har løsningen på hva man skal til den som har alt ofte vært opplevelser.

– Jeg har gitt teater- og konsertbilletter, og utenlandstur til min kjære. Nå blir det færre opplevelser under treet. Hvis du skal ha samme julegavebudsjett så blir det flere varer under treet, sier han.

NHOs prognose gjenspeiler denne vridningen bort fra tjenester og over til varer.

– Hvor skal det tyte ut, spør sjeføkonomen, og svarer:

– Det er grenser for hvor mye mer du kan bruke på spill, leker, bøker og sånt. Men kanskje gullsmedene får et bedre år. Det er et sted du kan skalere opp ganske lett. Du kjøper fortsatt bare ett smykke, men det kan kanskje være dyrere.

Dørum nevner også IT, data, tele og vin og brennevin som kategorier vi kanskje ender opp med dyrere versjoner av i år.

Julehandelen smitter over til november

Svartfredag og andre tidlige tilbud har ført til at november nå har nesten like mye handel som desember. I år anslår NHO at 48,2 prosent av julehandelen vil ta sted allerede før advent.

– Jeg tror Black Friday er symptomatisk for noe annet som skjer. Noen butikker begynner å selge julehandelen i november, og da er resten nødt til å følge etter for å ikke gå glipp av markedet, sier Dørum.

Svartfredag tar sted den fjerde fredagen i november, dagen etter den amerikanske høsttakkefesten. I år faller dagen på 27. november.

Les også Julebord-avbestillingene renner inn: – Det blir tøffe tak