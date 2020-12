«Skatteflyktninger» tar med seg 2,7 milliarder til Bø: – Tror ikke de flytter av egoistiske hensyn

De pengesterke nyinnflytterne tar med seg formuer på til sammen 2,7 milliarder kroner til Bø. Dette ville gitt en «vanlig» norsk kommune 18,9 millioner i formuesskatt. Det nye norske skatteparadiset sitter derimot igjen med 5,4 millioner.

«NORGES MONACO»: Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø sier at han lever fint med kommunens nye kallenavn. Vis mer byoutline Marius Birkeland

– Jeg tror ikke de flytter av egoistiske hensyn i det hele tatt, sier Bø-ordfører Sture Pedersen (H).

Det er ett år siden han varslet skattegrep for å tiltrekke seg rike nordmenn. Etter nyttår senker kommunen den omdiskuterte formuesskatten for sine innbyggere – som den første i Norge.

Reaksjonene har vært mange, og flytteklare pengesterke nordmenn har vært flere. I helgen tok blant annet MDG til orde for å endre regelverket for å stanse «Norges Monaco», og blokkere andre kommuner fra å gjøre tilsvarende skattekutt.

Skistjernen Bjørn Dæhlie er en av ti personer som nå har flyttet, eller skal flytte, til Bø i Vesterålen.

Til sammen har disse formuer på 2,7 milliarder, viser skattelistene for 2019 som ble sluppet tirsdag.

Disse har flyttet, eller sagt at de skal flytte, til Bø i Vesterålen:

Større formuer

Ifølge Høyre-ordføreren fikk kommunen inn rundt åtte millioner i formuesskatt i 2019. I desember i fjor opplyste Bø-ordfører Sture Pedersen (H) at den nye skattesatsen, som gjelder fra 1. januar isolert sett vil koste kommunen 5 millioner i tapte inntekter.

På det tidspunktet var det ikke så mange store formuer å hente skatteinntekter fra i kommunen.

FLYTTER: Bjørn Dæhlie har kjøpt denne boligen i Bø. Med på kjøpet får han et solid kutt i formuesskatten. Vis mer byoutline NTB/Bjørnar Hansen

Et regnestykke basert på tallene fra 2019 viser imidlertid nå at de ti nye innflytterne vil tilføre kommunen 5,4 millioner kroner i formuesskatt neste år.

Ordføreren vil likevel ikke slå fast at de nå ser ut til å gå i pluss:

– Jeg har ikke noe fasitsvar på dette. Jeg har ikke hatt fokus på det med skatt.

– Du må vel ha hatt fokus på skatt når du har kuttet i formuesskatten?

– Ja. Det er for å få tak i kapital til kommunen, sier Pedersen.

– Går dere i pluss nå?

– Ut ifra det regnestykket du legger frem nå er svaret ja, men jeg velger å vente med å konkludere til investeringene er gjort. Hvis folketallet går ned med 100 stykker de neste årene, så blir det minus likevel.

Slik kutter Bø formuesskatten I dag er formuesskatten på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra.

0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Den sistnevnte delen kan reduseres av den enkelte kommune. Fra 2021 skjer det i Bø.

Bø kutter den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. Vis mer vg-expand-down

Sparer 13,5 mill.

Da ordføreren la frem endringen var han tydelig på at målet var å snu den mangeårige trenden med fraflytting – ved å tiltrekke seg risikovillig kapital og personer som kan skape arbeidsplasser.

Basert på den nye skattesatsen (se faktaboks) sparer tilflytterne 13,5 millioner kroner på å flytte til Bø, sammenlignet med dagens formuesskatt på 0,85 prosent.

Skal man tro ordføreren vil hele dette beløpet, pluss enda mer, komme samfunnet til gode – bare ikke gjennom skatt.

– Jeg skjønner at noen mener at vi er usolidariske, men jeg lover at de som flytter til Bø skal skape arbeidsplasser og enda mer inntekter. Det skal jeg bevise. Da får ikke landet mindre totalt. Vi får pengene på andre måter, for eksempel gjennom moms.

Lover bevis innen 2023

Ordføreren forteller at han har møtt åtte av de ti nye innflytterne, og at alle han har møtt sier at de «vil gi tilbake til distriktene». Pedersen mener at han innen 2023 skal klare å bevise at skattekuttet gir mer penger tilbake til samfunnet.

NY I BYGDA: Her bor en av de pengesterke mennene som har flyttet til Nordlandskommunen. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg, E24/Aftenposten

– Hvordan kan du love at disse pengene blir investert i samfunnet?

– Jeg skal være tett på dem for at de skal være med å bevise dette.

– Hvordan skal du følge opp det du har satt som et krav?

– Jeg skal invitere til møter og utfordre dem på hva de skal investere i. Jeg er ganske dyktig på å koble lokale gründere med dem som har kapital.

– Hva gjør du hvis de ikke investerer i næringslivet?

– Da peker jeg på dem og sier at det ikke var det vi tenkte. Da har man prøvd å utnytte et skattesystem.

Stor kapital

Til tross for at Pedersen ikke vil slå fast om de store formuene vil føre til pluss på skattefronten, vedgår han at han har lagt merke til tallene i skattelistene tirsdag.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det flytter til folk med stor kapital, som har store muskler til å bevise at vi kan utvikle noe i Distrikts-Norge. Og så må de vise at de er gode forretningsfolk.

– Hvis jeg oppdager at det har flyttet folk til Bø som ikke er med på tanken min, vil jeg peke på dem.

