Regjeringen vil bruke 25 milliarder på pandemien neste år

Coronaviruset vil prege Norge også i 2021. Nå letter regjeringen på sløret om hvor stor regningen blir neste år.

Publisert: Oppdatert: 5. oktober 2020 10:54 , Publisert: 5. oktober 2020 10:39

To dager før statsbudsjettet for 2021 legges frem varsler statsminister Erna Solberg at det vil bli brukt milliarder på å håndtere pandemien neste år.

– De siste månedene har vist oss at coronapandemien ikke er over ennå. Vi vil gjøre det som trengs for å få Norge trygt gjennom coronapandemien også neste år. Derfor kommer vi til å bruke omtrent 25 milliarder kroner til å håndtere pandemien neste år, sier Solberg til VG.

Statsministeren er derimot hemmelighetsfull på hvordan pengene skal brukes.

– Detaljene vil dere få vite når vi legger fram statsbudsjettet onsdag, men jeg kan si at vi vil bruke mye penger på helsehjelp og beredskap i helsesektoren. Og ikke minst til vaksiner. Men også penger til grunnleggende tjenester som kommune, kollektivtransport og politi. Det skaper trygghet og tillit i en krevende tid, sier Solberg.

Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad bekrefter samtidig at noen av tiltakene skal sørge for å holde hardt rammede bransjer flytende gjennom krisen, samt å skape aktivitet i kollektivtrafikken, reiselivet og kulturlivet.

– De 25 milliardene skal brukes utover i 2021, så får vi se hvilket behov det vil være for eventuelle nye pakker eller justering i revidert budsjett før sommerferien, sier Ropstad.

Da regjeringen for to uker siden la frem nye økonomiske tiltak ble det samtidig kjent at den venter at prisen på coronatiltakene i år blir på 126,3 millioner kroner. Det var 42,3 millioner kroner lavere enn hva som ble anslått i forbindelse med da en tidligere krisepakke ble behandlet i Stortinget.

